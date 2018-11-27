Минтранс рекомендовал двойную сплошную покрасить в желтый

Таким образом удастся повысить безопасность на дорогах — желтый цвет виден на дороге лучше белого.

Министерство транспорта рекомендовало региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. С соответствующими рекомендациями удалось ознакомиться «Известиям».

Губернаторам субъектов предложено в связи с этим скорректировать планы работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Правда, подчеркивается, что эта установка носит рекомендательный, а не обязательный характер. Рекомендации направил замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

В Росавтодоре подтвердили информацию об изменении цвета разметки и объяснили, что идея была заимствована в странах Скандинавии. Ведомство даже проводило испытания по использованию разметки желтого цвета в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае, которые показали, что это снижает число ДТП на 30%, особенно хорошо такая разметка себя проявляет зимой, на заснеженной проезжей части.

Согласно ГОСТу, вступившему в силу 1 июня, разрешается использование на дороге желтого и синего цветов разметки, так что рекомендация не противоречит Правилам.

Эксперты считают, что перекрашивание разметки особо на безопасности не отразится. Есть и другие, более эффективные способы, например, шумовая разметка, при наезде на которую возникает вибрация, кроме того, пересечь ее можно лишь с определенным усилием. Ну а самым действенным способом предотвратить аварии, связанные с выездом на полосу встречного движения, является разделение потоков бетонными либо проволочными ограждениями.

Среди других рекомендаций Минтранса в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» — сделать пешеходные переходы чуть выше, то есть приподнять их над дорогой наподобие «лежачих полицейских». Это заставит автомобилистов притормаживать перед ними.

Такие меры предпринимаются для того, чтобы выполнить майские указы президента, согласно которым в 2024 году смертность в результате ДТП должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (до четырех случаев на 100 тыс. населения), а в перспективе к 2030 году необходимо обеспечить нулевой уровень смертности.

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