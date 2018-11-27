Минтранс рекомендовал двойную сплошную покрасить в желтый

Министерство транспорта рекомендовало региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. С соответствующими рекомендациями удалось ознакомиться «Известиям».
Губернаторам субъектов предложено в связи с этим скорректировать планы работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Правда, подчеркивается, что эта установка носит рекомендательный, а не обязательный характер. Рекомендации направил замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.
В Росавтодоре подтвердили информацию об изменении цвета разметки и объяснили, что идея была заимствована в странах Скандинавии. Ведомство даже проводило испытания по использованию разметки желтого цвета в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае, которые показали, что это снижает число ДТП на 30%, особенно хорошо такая разметка себя проявляет зимой, на заснеженной проезжей части.
Согласно ГОСТу, вступившему в силу 1 июня, разрешается использование на дороге желтого и синего цветов разметки, так что рекомендация не противоречит Правилам.
Эксперты считают, что перекрашивание разметки особо на безопасности не отразится. Есть и другие, более эффективные способы, например, шумовая разметка, при наезде на которую возникает вибрация, кроме того, пересечь ее можно лишь с определенным усилием. Ну а самым действенным способом предотвратить аварии, связанные с выездом на полосу встречного движения, является разделение потоков бетонными либо проволочными ограждениями.
- Среди других рекомендаций Минтранса в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» — сделать пешеходные переходы чуть выше, то есть приподнять их над дорогой наподобие «лежачих полицейских». Это заставит автомобилистов притормаживать перед ними.
- Такие меры предпринимаются для того, чтобы выполнить майские указы президента, согласно которым в 2024 году смертность в результате ДТП должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (до четырех случаев на 100 тыс. населения), а в перспективе к 2030 году необходимо обеспечить нулевой уровень смертности.
Фото: Unsplash
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