Минтранс хочет приподнять зебры над дорогой

Это должно повысить безопасность дорожного движения.

Министерство транспорта предлагает сделать пешеходные переходы чуть выше, и таким образом зебры будут напоминать «лежачих полицейских», только более широких. Это вынудит водителей снижать перед ними скорость. Инициативу уже поддержали общественные организации, и такая норма может войти в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», нацеленный на снижение смертности в ДТП.

Использование приподнятых зебр допускает ГОСТ «Искусственные неровности», однако в Минтрансе подчеркивают, что это не обязательная мера, а рекомендательная. Такие пешеходные переходы целесообразно делать во дворах — рядом с жилыми домами и детскими площадками. Необходимо все тщательно просчитать, потому что повсеместное применение рельефных пешеходных переходов может привести к увеличению пробок в городах, полагают некоторые эксперты.

В 2018 году каждый третий наезд на пешехода был совершен именно на переходе, что привело к гибели порядка 600 и ранению 12 тысяч человек, сообщают «Известия».

Все подобные меры предпринимаются для того, чтобы выполнить майские указы президента, согласно которым в 2024 году смертность в результате ДТП должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, а в перспективе необходимо к 2030 году обеспечить нулевой уровень смертности.

В Москве придумали еще один способ сделать пешеходные переходы безопаснее — перед ними на асфальт наносят предупреждающие надписи.

Любопытно, что в Дании не разрешено пропускать пешеходов на переходах, так как приоритет имеют именно водители. Если кто-то из водителей ослушается, его ждет штраф.



Фото: ГИБДД Москвы