Минтранс хочет приподнять зебры над дорогой

Это должно повысить безопасность дорожного движения.

Министерство транспорта предлагает сделать пешеходные переходы чуть выше, и таким образом зебры будут напоминать «лежачих полицейских», только более широких. Это вынудит водителей снижать перед ними скорость. Инициативу уже поддержали общественные организации, и такая норма может войти в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», нацеленный на снижение смертности в ДТП.

Использование приподнятых зебр допускает ГОСТ «Искусственные неровности», однако в Минтрансе подчеркивают, что это не обязательная мера, а рекомендательная. Такие пешеходные переходы целесообразно делать во дворах — рядом с жилыми домами и детскими площадками. Необходимо все тщательно просчитать, потому что повсеместное применение рельефных пешеходных переходов может привести к увеличению пробок в городах, полагают некоторые эксперты.

В 2018 году каждый третий наезд на пешехода был совершен именно на переходе, что привело к гибели порядка 600 и ранению 12 тысяч человек, сообщают «Известия».

Фото: ГИБДД Москвы

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые