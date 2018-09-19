В Москве станет больше «говорящих» пешеходных переходов

Специалисты ЦОДД Москвы выявили самые опасные пешеходные переходы столицы и нанесут на асфальт перед ними предупреждающие надписи.

Предупреждающие надписи появятся еще на 35 пешеходных переходах Москвы

Надписи на тротуарах перед пешеходными переходами, впервые появившиеся 4 мая этого года, стали напоминанием зазевавшимся людям о том, что впереди — опасность. По мнению работников Центра организации дорожного движения Москвы, надписи «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» могут сократить количество ДТП на пешеходных переходах. Будучи нанесенными на тротуар, они будут заметными для тех, кто увлекся перепиской в телефоне или просто не смотрит по сторонам.

«Такие надписи — совместный проект ГИБДД и ЦОДД. Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации — пешеход в наушниках может не услышать сигнала автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающейся машины. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги — они могут отстать. „Говорящие“ пешеходные переходы напомнят пешеходам об этих правилах», — рассказали в ЦОДД Москвы.

Весной надписи были нанесены возле 14 «зебр». Сегодня список пешеходных переходов, нуждающихся в дополнительных напоминаниях людям о том, что они выходят на опасный участок дороги, пополнился еще 35 адресами:

Комсомольский проспект, д. 47;

Амундсена улица, д. 15, корп. 1;

Гостиничная улица, д. 10, корп. 5;

Римского-Корсакова улица, д. 4;

Сельскохозяйственная улица, д. 15, корп. 1;

Вельяминовская улица, д. 9;

Измайловский проспект, д. 59;

Перовская улица, д. 13;

Свободный проспект, д. 21/2;

Братиславская улица, д. 15, корп. 1;

Волжский бульвар, д. 51а;

Есенинский бульвар, д. 4/15;

Полбина улица, д. 35, корп. 2;

Поречная улица, д. 10;

Юных Ленинцев улица, д. 71;

Борисовские Пруды улица, д. 24/2;

Дербеневская улица, д. 1;

Кантемировская улица, д. 47;

Липецкая улица, д. 40;

Маршала Захарова улица, д. 16, корп. 2;

Балаклавский проспект, д. 7;

Бутлерова улица, д. 10;

Ленинский проспект, д. 78;

Нахимовский проспект, д. 50;

Севастопольский проспект, д. 20а;

Боровское шоссе, д. 27;

Героев-Панфиловцев улица, д. 27, корп. 1;

Кулакова улица, д. 20, стр. 1;

Строгинский бульвар, д. 15;

Сходненская улица, д. 5;

Яна Райниса бульвар, д. 25;

Башиловская улица, д. 3, корп. 1;

Поликарпова улица, д. 19, корп. 2, стр. 2;

Правды улица, д. 4;

Московский проспект, д. 514.

Надписи наносятся устойчивой краской при помощи трафаретов.

Фото: «За рулем»