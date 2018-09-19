В Москве станет больше «говорящих» пешеходных переходов

Специалисты ЦОДД Москвы выявили самые опасные пешеходные переходы столицы и нанесут на асфальт перед ними предупреждающие надписи.

Предупреждающие надписи появятся еще на 35 пешеходных переходах Москвы
Предупреждающие надписи появятся еще на 35 пешеходных переходах Москвы

Надписи на тротуарах перед пешеходными переходами, впервые появившиеся 4 мая этого года, стали напоминанием зазевавшимся людям о том, что впереди — опасность. По мнению работников Центра организации дорожного движения Москвы, надписи «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» могут сократить количество ДТП на пешеходных переходах. Будучи нанесенными на тротуар, они будут заметными для тех, кто увлекся перепиской в телефоне или просто не смотрит по сторонам.

«Такие надписи — совместный проект ГИБДД и ЦОДД. Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации — пешеход в наушниках может не услышать сигнала автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающейся машины. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги — они могут отстать. „Говорящие“ пешеходные переходы напомнят пешеходам об этих правилах», — рассказали в ЦОДД Москвы.

Весной надписи были нанесены возле 14 «зебр». Сегодня список пешеходных переходов, нуждающихся в дополнительных напоминаниях людям о том, что они выходят на опасный участок дороги, пополнился еще 35 адресами:

  • Комсомольский проспект, д. 47;
  • Амундсена улица, д. 15, корп. 1;
  • Гостиничная улица, д. 10, корп. 5;
  • Римского-Корсакова улица, д. 4;
  • Сельскохозяйственная улица, д. 15, корп. 1;
  • Вельяминовская улица, д. 9;
  • Измайловский проспект, д. 59;
  • Перовская улица, д. 13;
  • Свободный проспект, д. 21/2;
  • Братиславская улица, д. 15, корп. 1;
  • Волжский бульвар, д. 51а;
  • Есенинский бульвар, д. 4/15;
  • Полбина улица, д. 35, корп. 2;
  • Поречная улица, д. 10;
  • Юных Ленинцев улица, д. 71;
  • Борисовские Пруды улица, д. 24/2;
  • Дербеневская улица, д. 1;
  • Кантемировская улица, д. 47;
  • Липецкая улица, д. 40;
  • Маршала Захарова улица, д. 16, корп. 2;
  • Балаклавский проспект, д. 7;
  • Бутлерова улица, д. 10;
  • Ленинский проспект, д. 78;
  • Нахимовский проспект, д. 50;
  • Севастопольский проспект, д. 20а;
  • Боровское шоссе, д. 27;
  • Героев-Панфиловцев улица, д. 27, корп. 1;
  • Кулакова улица, д. 20, стр. 1;
  • Строгинский бульвар, д. 15;
  • Сходненская улица, д. 5;
  • Яна Райниса бульвар, д. 25;
  • Башиловская улица, д. 3, корп. 1;
  • Поликарпова улица, д. 19, корп. 2, стр. 2;
  • Правды улица, д. 4;
  • Московский проспект, д. 514.

Надписи наносятся устойчивой краской при помощи трафаретов.

Фото: «За рулем»

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