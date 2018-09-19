В Москве станет больше «говорящих» пешеходных переходов

Надписи на тротуарах перед пешеходными переходами, впервые появившиеся 4 мая этого года, стали напоминанием зазевавшимся людям о том, что впереди — опасность. По мнению работников Центра организации дорожного движения Москвы, надписи «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» могут сократить количество ДТП на пешеходных переходах. Будучи нанесенными на тротуар, они будут заметными для тех, кто увлекся перепиской в телефоне или просто не смотрит по сторонам.
«Такие надписи — совместный проект ГИБДД и ЦОДД. Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации — пешеход в наушниках может не услышать сигнала автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающейся машины. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги — они могут отстать. „Говорящие“ пешеходные переходы напомнят пешеходам об этих правилах», — рассказали в ЦОДД Москвы.
Весной надписи были нанесены возле 14 «зебр». Сегодня список пешеходных переходов, нуждающихся в дополнительных напоминаниях людям о том, что они выходят на опасный участок дороги, пополнился еще 35 адресами:
- Комсомольский проспект, д. 47;
- Амундсена улица, д. 15, корп. 1;
- Гостиничная улица, д. 10, корп. 5;
- Римского-Корсакова улица, д. 4;
- Сельскохозяйственная улица, д. 15, корп. 1;
- Вельяминовская улица, д. 9;
- Измайловский проспект, д. 59;
- Перовская улица, д. 13;
- Свободный проспект, д. 21/2;
- Братиславская улица, д. 15, корп. 1;
- Волжский бульвар, д. 51а;
- Есенинский бульвар, д. 4/15;
- Полбина улица, д. 35, корп. 2;
- Поречная улица, д. 10;
- Юных Ленинцев улица, д. 71;
- Борисовские Пруды улица, д. 24/2;
- Дербеневская улица, д. 1;
- Кантемировская улица, д. 47;
- Липецкая улица, д. 40;
- Маршала Захарова улица, д. 16, корп. 2;
- Балаклавский проспект, д. 7;
- Бутлерова улица, д. 10;
- Ленинский проспект, д. 78;
- Нахимовский проспект, д. 50;
- Севастопольский проспект, д. 20а;
- Боровское шоссе, д. 27;
- Героев-Панфиловцев улица, д. 27, корп. 1;
- Кулакова улица, д. 20, стр. 1;
- Строгинский бульвар, д. 15;
- Сходненская улица, д. 5;
- Яна Райниса бульвар, д. 25;
- Башиловская улица, д. 3, корп. 1;
- Поликарпова улица, д. 19, корп. 2, стр. 2;
- Правды улица, д. 4;
- Московский проспект, д. 514.
Надписи наносятся устойчивой краской при помощи трафаретов.
- ЦОДД разрабатывает и более дорогие проекты, которые способны улучшить ситуацию на столичных дорогах.
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Фото: «За рулем»
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