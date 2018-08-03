Появились лежачие светофоры. Такой заметят даже гаджетоманы!

Уткнувшиеся в свои смартфоны молодые люди — реальность нынешнего времени. Точно так же они переходят улицы, и бороться с этим явлением бесполезно, приходится подстраиваться, что и сделали власти прибалтийского города.

И установили на одном из самых оживленных перекрестков Каунаса инновационный светофор, сигнал которого дублируется на дороге светящейся полосой.

Согласно статистике, почти треть несчастных случаев на дорогах Литвы происходит именно на пешеходных переходах, поэтому необходимо внедрять дополнительные меры безопасности, отмечает вице-мэр города Повилас Мачюлис. Нововведение нацелено, в основном, на молодое поколение, которое даже на улице не выпускает телефон из рук. Если это решение окажется успешным, такие повторители светофоров появятся и на других перекрестках города. Тем более что обходится властям это недорого, а эффективность светящегося повторителя высока, передает слова чиновника местное издание kaunas.lt.

Нечто похожее уже внедрено в Испании, Голландии, Германии, Австралии и Южной Корее. Ждем теперь, когда власти российских мегаполисов обратят внимание на проблему смартфонозависимых и тоже начнут заботиться о безопасности этой увеличивающейся с каждым годом группы граждан.

Испании, Голландии, Германии, Австралии и Южной Корее. Ждем теперь, когда власти российских мегаполисов обратят внимание на проблему смартфонозависимых и тоже начнут заботиться о безопасности этой увеличивающейся с каждым годом группы граждан. В Москве же пока больше заботятся о водителях: такое нововведение, как светящиеся опоры, в столице уже с успехом прижилось.

Фото: kaunas.lt