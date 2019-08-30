Сегодня, в 15:30 Нашествие вандалов-экологов: автосалону во Франкфурте угрожают Руководство автомобильного шоу ужесточает меры безопасности после состоявшегося недавно показательного акта вандализма.
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Франкфуртский автосалон, который откроется уже в следующем месяце, усиливает меры безопасности, чтобы подготовиться к потенциальной атаке со стороны агрессивно настроенных экологов, призывающих людей присоединиться к бойкотированию автомобилей.
Полиция уже расследует действия группы, называющей себя «Камни в коробке передач», после того, как в начале этой недели более 40 роскошных автомобилей были изувечены в шоу-руме дилера в Кронберге на окраине Франкфурта. Ветровые стекла и окна, капоты и панели были разбиты молотками и ломами, изуродовано и имущество самого автосалона, сообщил агентству Reuters представитель полиции Висбадена.
В преддверии автомобильной выставки немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA) стремилась разрядить обстановку, пригласив экологических активистов из Гринпис и Deutsche Umwelthilfe на дискуссию 5 сентября в Берлине, где они вместе с руководителями из Daimler, BMW и VDA должны обсудить климатический кризис и мобильность будущего, сообщает Automotive News Europe.
«Мы находимся в тесном контакте с органами безопасности, как и на каждой IAA. Контроль за входом на выставку будет ужесточен, учитывая, что на ней могут вспыхнуть спонтанные беспорядки», — заявил Reuters представитель VDA Экхарт Роттер.
Экологические группы, в том числе группа «Камни в коробке передач», обратились к общественности с призывом присоединиться к протестам во Франкфурте 14 сентября. В результате VDA предупреждает посетителей автосалона о возможных более длинных очередях на контрольно-пропускных пунктах.
«Камни в коробке передач» опубликовали манифест, в котором говорится:
«Через две недели Франкфурт вновь запустит пропагандистское шоу, на котором рекламируется устаревшая, разрушающая климат и окружающую среду техника. Мы хотим показать это шоу таким, каким оно является на самом деле. Основная его цель — прибыль, полученная за счет беднейших слоев населения и за счет будущих поколений... Мы считаем, что пришло время бросить камни в „коробку“ капиталистической и автомобильной логике прибыли».
Франкфуртское авто-шоу, известное как IAA, должно пройти с 12 по 22 сентября.
Фото: Depositphotos
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