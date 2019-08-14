Остановлен поезд с новыми автомобилями VW: экологи бушуют

«Зеленые» проводят все более агрессивную политику в отношении компаний, выпускающих автомобили с ДВС. Автопроизводители реагируют на акции спокойно. Ну или делают вид.

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В этот понедельник экологи остановили в Вольфсбурге поезд с новыми автомобилями Фольксваген. Таким образом активисты выразили протест против автомобильной промышленности в целом, которая, по их мнению, в значительной степени ответственна за климатический кризис. Они потребовали от Фольксвагена «немедленной смены курса». Руководство концерна отреагировало на удивление спокойно.

Активисты хотели вступить в переговоры, но представители Фольксвагена от диалога отказались. По словам одного из участников акции, экологи хотели как минимум задержать производство на заводе, поэтому поезд с 200 новыми автомобилями был заблокирован между заводом VW и станцией в Фаллерслебен. В акции приняли участие около трех десятков активистов, на место приехали полтора десятка сотрудников полиции. Представитель правоохранительных органов заявил, что железнодорожное движение не пострадало, ведь поезд стоял на путях, которые отходят от завода VW.

Разблокировать пути полиции удалось только поздно вечером. Активистов, которые взобрались на мост, сначала спустили на лодку, последних протестующих удалось снять с ж/д путей около полуночи. Было возбуждено административное производство по факту опасного вмешательства в железнодорожные перевозки.

Во время акции с демонстрантами обходились бережно, обеспечивали едой и питьем, а огни Автостадта горели всю ночь, также работали и туалеты. Autostadt (город автомобилей) — музей и парк развлечений при заводе Volkswagen в Вольфсбурге.

Volkswagen ограничился заявлением, в котором подчеркнул, что Группа регулярно приглашает природоохранные организации к диалогу по вопросам защиты климата. Только в электронную мобильность концерн инвестирует более 30 млрд евро к 2023 году. Также неизменными остаются планы компании к 2030 году нарастить долю электромобилей в своей линейке как минимум до 40%.