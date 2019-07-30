Экстремисты призывают к блокаде Международного автосалона во Франкфурте, потому что там рекламируют вредные для окружающей среды транспортные средства. И в этот раз «зеленые» настроены как никогда решительно.

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Неправительственные организации и различные ассоциации весьма агрессивно настроены против Международного автосалона IAA во Франкфурте. Они собираются выйти под лозунгом «Двигатели внутреннего сгорания — вон! Действовать нужно немедленно!» на большую демонстрацию, запланированную на 14 сентября, а это первый день работы автосалона для посетителей. Экологи призывают сторонников приехать вместе с друзьями и семьей во Франкфурт на велосипеде или, если это слишком далеко, на автобусе и поезде.

В интернете активисты собирают сторонников и пишут: «Заблокируйте IAA! Мы испортим их вечеринку! Наше запланированное действие — нарушение правил, но мы объявляем об этом открыто. Правительства бездействуют, поэтому мы убеждены, что гражданская акция неповиновения необходима. Нам нужен базовый поворот в мобильности прямо сейчас — чистые технологии уже давно существуют!»

Впервые за восемь недель до начала крупнейшего в мире автосалона сформировалась настолько мощная волна протестов со стороны левых экстремистов. Организаторы автосалона очень серьезно относятся к этим угрозам и заранее готовятся дать отпор возможным массовым акциям протеста.

Демонстрации экологов в последние годы не раз случались на IAA, но в основном это были управляемые группы активистов, которые быстро расходились. На этот раз волнение правоохранителей вызывает предполагаемое участие в них радикалов так называемого «черного блока», а это проблема посерьезнее.

В этом году на автосалоне ожидают от 15 000 до 20 000 посетителей, и агрессивные выступления экологов на празднике достижений автопрома организаторам явно ни к чему.

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер является большим активистом экологического движения и ярым сторонником электромобилизации.



Фото: Twitter