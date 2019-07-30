Экстремисты призывают к блокаде Международного автосалона во Франкфурте, потому что там рекламируют вредные для окружающей среды транспортные средства. И в этот раз «зеленые» настроены как никогда решительно.
Свершилось то, чего владельцы внедорожников УАЗ ждали много-много лет: Патриот обзавелся автоматической коробкой передач. И довольно неплохой — джиэмовским шестиступенчатым агрегатом Punch 6L50. Этот автомат устанавливали и на BMW — 3-й серии и кроссовер X3 прошлого поколения, и на Chevrolet — предыдущую генерацию Camaro и пикап Colorado, и на многие другие автомобили.
В первой части обзора вторичного рынка седанов D-класса эксперт «За рулем» рассмотрел преимущества и возможные проблемы четырех автомобилей: BMW 3-й серии, Ford Mondeo, Honda Accord и Mercedes-Benz C-класса. Располагая такой суммой, можно присмотреться и к другим машинам этого сегмента — среди них есть очень достойные.
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