Шварценеггер автопроизводителям: Ваше время уже истекает!

Ярый сторонник электромобилей, бывший актер и губернатор Калифорнии, на Всемирном саммите R20 по климату в Вене подверг резкой критике автомобильную промышленность, и особенно Volkswagen, из-за скандала с выхлопными газами.

Материалы по теме Экологи зверствуют: под прицел попали твердые частицы и озон

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и 16-летняя активистка Грета Тунберг предупредили о грядущей климатической катастрофе, и призвали переосмыслить все сферы жизни. Политики не придают теме защиты климата должного внимания, а миру уже грозит климатическая катастрофа — на Земле с каждым годом становится все теплее из-за выбросов углекислого газа.

Арнольд Шварценеггер заявил, что действовать нужно срочно, пока он не знает как, но «мир меняют мечтатели, а не скептики». Он призвал всех людей присоединиться к борьбе против изменений климата. «Наше приглашение, направленное Белому дому, возможно, затерялось в пути», — пошутил в связи с этим Шварценеггер, намекая на бездействие властей США.

Он не может понять, как такие автопроизводители, как Фольксваген, скорее готовы на обман, чем на разработку эффективных электромоторов, которые будут продаваться по всему миру как горячие пирожки. Правда, Шварценеггер упорно забывает, что электричество тоже берется не совсем из розетки, его сперва нужно произвести. И вот тут-то снова возникает вопрос: если это будут делать тепловые электростанции, то не станет ли это заменой шила на мыло? А ветровые и солнечные электронакопители пока не дают значимой доли энергии. Хотя, конечно, в ряде стран есть и ГЭС, и АЭС, но там другие проблемы.

Шварценеггер и ранее активно выступал за защиту климата, особенно когда был губернатором Калифорнии (2003–2011 годы).

Организатором конференции выступила общественная организация «R20 — Регионы действия в области климата», которую сам же Шварценеггер и основал в 2010 году.

Выступая на саммите, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество внимательнее отнестись к изменению климата. 70-летний португалец напомнил о соглашении, которое было заключено по результатам Парижской конференции 2015 года по изменению климата. По словам Гутерриша, до сегодняшнего дня многие страны не выполнили даже того, что обещали в Париже.

«Нам срочно нужна зеленая, а не серая экономика — чтобы общество было зеленое, а не серое», — отметил он. В качестве мер борьбы он предложил увеличенное налогообложение сфер деятельности, загрязняющих окружающую среду, и прекращение субсидий на добычу ископаемого топлива.

«Я знаю, что мы можем сделать это, при условии, что у нас есть политическая воля», — подытожил Генеральный секретарь ООН.

В ряде стран уже назвали или готовятся назвать конкретные сроки, когда автомобили с ДВС будут запрещены.

Действия экологов неизбежно приводят к тому, что автомобиль из средства передвижения превращается в роскошь, утверждают боссы Фольксвагена.



Фото: EPA/ТАСС