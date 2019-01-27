Швеция решила запретить автомобили с ДВС

Это некоторым образом уже сродни эпидемии — все больше стран стремятся называть точную дату, когда они введут запрет на продажу новых автомобилей, работающих на бензине и дизтопливе. Теперь среди них еще и Швеция.

Швеция присоединилась к тем странам, которые называют конкретную дату, когда введут запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. На этот счет было правительственное заявление, подписанное премьер-министром Стефаном Лёфвеном. Тем самым скандинавская страна показывает свое стремление достичь целей, обозначенных в Парижском соглашении об изменении климата. А для этого в Швеции необходимо расширить инфраструктуру зарядки электрифицированных автомобилей.

В целом скандинавские страны последовательно следуют курсу полного избавления от автомобилей с ДВС. Так, Дания уже объявила, что запретит продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями к 2030 году. Это послужит сигналом для ЕС, автомобильной промышленности и остального мира, заявил премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен в октябре 2018 года. А уже к 2050 году Дания собирается добиться того, чтобы страна могла полностью обходиться без бензиновых и дизельных машин.

Что касается Норвегии, то строгого запрета там нет, и вообще с экологическими нормами у них вышел небольшой конфуз. Летом 2016 года было объявлено, что в 2025 году страна запретит регистрировать новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания — до тех пор, пока не поступит отказ от министерства транспорта. Консервативно-либеральное правительство Осло предпочло бы и дальше создавать стимулы и поощрять граждан покупать экологически чистые транспортные средства, заманивая налоговыми льготами для электрифицированных автомобилей и другими привилегиями, такими как использование выделенных полос для общественного транспорта. Так Норвегия поступала на протяжении многих лет, но в результате оказалось, что почти половина всех новых зарегистрированных легковых автомобилей — это электромобили или гибриды. Их уже так много, что стимулировать больше нет смысла, и правительство собирается постепенно сокращать налоговые преференции.

Что касается других стран, то, например, в Голландии с 2030 года разрешат ездить только на автомобилях с нулевыми выбросами. В то же время правительство собирается обеспечить достаточную зарядную инфраструктуру и вывести из эксплуатации все угольные электростанции. Ну и, конечно же, сделать еще комфортнее и так вполне хорошие условия для велосипедистов.

Франция рассматривает вопрос о поэтапном отказе от двигателя внутреннего сгорания в 2040 году. По крайней мере, министр окружающей среды Николя Юло объявил об этом летом 2017 года. Однако соответствующего решения правительства пока нет. Особая тема — столица Париж. В планах правительства изгнать дизельные автомобили из мегаполиса после летних Олимпийских игр 2024 года, а бензиновые — с 2030 года.

В Великобритании собираются с 2040 года запретить продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и гибридные автомобили, а к 2050 году все дизельные и бензиновые автомобили должны полностью исчезнуть с британских дорог.

Индия планирует разрешить движение только для электромобилей с 2030 года, так же как и Исландия. На Тайване это собираются сделать с 2040 года, как и в американском штате Калифорния.

Экологи уже добились того, что автомобиль становится роскошью! Так считает глава наблюдательного совета VW Ханс-Дитер Петш.

Как борются с дизельными автомобилями в европейских странах и стало ли лучше благодаря различным ужесточениям норм с экологией в мегаполисах?

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