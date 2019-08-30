От Краснодара к Крымскому мосту построят новую трассу

Новая бесплатная трасса должна пройти южнее основной магистрали А-289, чтобы облегчить ситуацию на Юге России.

По данным «Ведомостей», новая дорога должна протянуться почти от самого Темрюка до Дальнего западного обхода Краснодара, который пока планируется к строительству. Протяженность участка оценивается примерно в 128 км.

Стоимость реализации проекта, который «Автодор» должен представить Минтрансу России уже 10 сентября, оценивается примерно в 1 млрд рублей за 1 км дороги. В стоимость включены и оформление земельных участков под трассу, и сопутствующие работы по ее строительству.

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Ранее отмечалось, что интенсивность движения на восточном участке дороги (Краснодар — Славянск-на-Кубани) уже в 2016 году составляла около 20 тысяч ежесуточно и 10–12 тысяч автомобилей в сутки на западном (Славянск-на-Кубани — Темрюк), сообщает Минтранс. После открытия Крымского моста нагрузка на дорогу существенно выросла.

В будущем автомобилисты предпочтут именно этот маршрут для движения из Центральной части России в Крым. Поэтому в следующие 15–20 лет трафик на участке Краснодар — Славянск-на-Кубани может увеличиться в 2–3 раза, а на участке от Славянска-на-Кубани до хутора Белый — в 3–4 раза, преимущественно за счет крымского транзита.

Правительство утвердило нацпроект «Безопасные и качественные дороги», согласно ему оплачивать строительство должны сами регионы.

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