Новые версии Kia XCeed и Ceed Sportswagon: гибриды не для нас

Автомобили появятся в продаже в начале 2020 года и будут оснащаться гибридными силовыми установками.

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Скоро в продаже появятся Kia XCeed и Ceed Sportswagon с гибридными силовыми установками, подзаряжать батареи которых можно будет от бытовой сети.

Силовые агрегаты автомобилей состоят из литий-полимерного аккумулятора 8,9 кВт/ч, 61-сильного электромотора (44,5 кВт), бензинового двигателя объемом 1,6 л. Совокупная мощность гибридной установки составляет 141 л.с. и 265 Нм, что позволит Kia XCeed и Ceed Sportswagon разгоняться до скорости 100 км/ч за 11 и 10,8 секунды соответственно. В качестве трансмиссии предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Запас хода на электроэнергии новых версий автомобилей будет достигать 60 километров благодаря, в том числе, и подзарядке батарей во время торможений. В это время система Virtual Engine Sound System будет генерировать виртуальный звук двигателя, чтобы пешеходы и другие участники дорожного движения слышали приближающийся автомобиль.

Внешне гибридные версии автомобилей будут отличаться закрытой решеткой радиатора, значками «eco plug-in», а также лючками разъемов в передних левых крыльях для зарядки аккумуляторов от сети.

В салоне гибридных машин будут устанавливаться мультимедийные системы с 10,25-дюймовыми мониторами и новыми функциями. Например, они смогут находить и показывать расположение ближайших станций зарядки, а также информировать о состоянии гибридной установки. Отличаться будут и панели приборов, на которых добавятся индикаторы уровня заряда батареи. Ради экономии энергии предусмотрен особый режим обдува салона, направляющий потоки воздуха только на водителя.

Благодаря продуманной компоновке батареи и уменьшенному до 37 литров бензобаку объем багажника Ceed SW составляет от 437 до 1506 литров, а XCeed — от 291 до 1243 литров. Для удобство кабель для зарядки батареи хранится в специальном отделении моторного отсека.

Появление новых версий в России пока находится под вопросом. Производителя смущает не только экономическая ситуация в стране, но и отсутствие развитой инфраструктуры для электромобилей. В случае перемен в лучшую сторону вопрос о поставках в нашу страну гибридных версий XCeed и Ceed Sportswagon будет решен положительно.

Kia также работает над новым поколением кроссовера Mohave, в котором поменялось почти всё.

Фото: Kia