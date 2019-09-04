Шутки из будущего: телефоны заперли владельцев Tesla в машинах

С какого возраста можно получить права? Сейчас — с 18 лет, но этот вопрос периодически обсуждают врачи, ГИБДД, страховщики и законодатели. Все чаще звучат предложения поднять планку до 21 года. «За рулем» изучил аргументы «за» и «против» увеличения минимального возраста водителя.
Китай — известный поставщик… всего. Стоит только кому-то засветить оригинальную идею, как на известном сайте уже появляется соответствующий лот. Что самое важное, в большинстве случаев цена демократичная. Вот что следует заказать к осени каждому автомобилисту.
412-й Москвич — одна из самых успешных моделей завода АЗЛК, и во многом благодаря двигателю. Ходит легенда, что он был лицензионной копией мотора BMW-1500 (позже известного как BMW M10). Только это не совсем легенда.
Эту машину можно открыть с часов. В ней мультимедийная система и кондиционер управляются жестами. Есть обогревы всех сидений, руля, лобового стекла и даже форсунок стеклоомывателя. И это кроссовер с двухлитровым двигателем. Новый! А продается… за миллион.