Шутки из будущего: телефоны заперли владельцев Tesla в машинах

Утром 3 сентября от владельцев знаменитых электрокаров поступило множество жалоб и Тесле, и самому Илону Маску.

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Владельцы просто не смогли открыть свои машины, потому что мобильное приложение, снимающее блокировку их автомобиля Tesla, не работало, пишет tellerreport.com. Хуже пришлось тем, кто оказался запертым в салонах своих электромобилей, но таких, к счастью, было немного.

Речь о тех владельцах, которые пользуются только мобильным приложением для открытия/закрытия автомобиля. Те, у кого была смарт-карта или брелок, неудобства не ощутили. Но не у всех ключ лежит в кармане, владельцы уже привыкли открывать автомобиль с помощью мобильника и не носят его с собой.

Причем обычно разблокировать Tesla с помощью приложения можно, даже если нет подключения к интернету. Однако в этот раз из-за обслуживания приложения пользователи были выброшены из системы и не смогли в нее заново войти. Все они увидели на экранах смартфонов сообщение: «Проводятся технические работы. Пожалуйста, повторите попытку позже». В результате им пришлось ждать снаружи машины, пока приложение вновь не заработает.

Твиттер пестрел сообщениями: «Пытался вернуться домой, использовал приложение для запуска автомобиля. Сейчас система отключена на 3 часа. Помогите!», «Приложение @Tesla tesla отключено, телефон не работает в качестве ключа в течение нескольких часов. К счастью, у меня есть ключ-карта, но в противном случае я бы оказался на улице», «... неизвестная ошибка. В колл-центре говорят, что они не знают первопричину и ищут ее. Люди застряли по всей стране. Если у вас есть ключ-карта и брелок, вам повезло».

Сбой произошел в понедельник около 16.00 по тихоокеанскому времени, неисправность ликвидировали через несколько часов. Ключ-карта по-прежнему является основным способом активирования автомобиля, и его рекомендуется всегда носить с собой, например в случае отключения телефона, прокомментировали случившееся в компании Tesla.

Видимо, проблем не было у предусмотрительной девушки, которая заранее вшила ключ в свою руку.



Фото: depositphotos.com