Сегодня, в 8:16 Эту машину угонят вместе с рукой владельца Зато хозяйке больше не нужно носить с собой пластиковую карточку-ключ.
Знаете ли вы кого-то, кто владеет автомобилем Tesla? Обычно люди этим очень гордятся и считают себя причастными к миру высоких технологий. Поэтому не вызывает удивления, что владелица Model 3 из Далласа (штат Техас, США
) возвела любовь к марке на новый уровень, внедрив чип от ключа от машины в свою руку. Теперь ей не нужно носить с собой ключ в форме кредитной карты, достаточно поднести руку к автомобилю.
Как объяснила блогерша Эми Дансби (кстати, это, возможно, объясняет, зачем ей все это — ради известности), такие операции она делает не в первый раз. У нее уже есть имплант в руке для открывания входной двери в доме и для доступа к смартфону. Теперь она решила вживить еще и бесключевой доступ в Теслу.
Врачи и медработники наотрез отказались произвести эту манипуляцию, поэтому девушка обратилась к знакомому тату-мастеру по прозвищу Ананас, и он имплантировал чип ей в руку.
Чтобы извлечь деталь из пластиковой оболочки, она сначала растворила ее в ацетоне, пока не остался только сам чип. После этого поместила его в силиконовую оболочку, чтобы он не навредил организму и не испортился во время «внедрения».
Все это засняли на видео — картинка вышла не из приятных.
Правда, в ролике не показано, как это действует и всегда ли имплант срабатывает с первого раза? Или же Эми приходится время от времени «полировать» своей рукой дверную стойку, что для непосвященных может выглядеть странным.
Да и вообще неясно, зачем девушка решилась на такую жертву, если открыть
Model 3 можно с помощью смартфона, просто достав его из кармана.
Однако идею Эми, как вариант автомобильного ключа будущего, вполне можно рассматривать.
Видео: YouTube
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter