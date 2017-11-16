Эту машину угонят вместе с рукой владельца

Зато хозяйке больше не нужно носить с собой пластиковую карточку-ключ.

Знаете ли вы кого-то, кто владеет автомобилем Tesla? Обычно люди этим очень гордятся и считают себя причастными к миру высоких технологий. Поэтому не вызывает удивления, что владелица Model 3 из Далласа (штат Техас, США) возвела любовь к марке на новый уровень, внедрив чип от ключа от машины в свою руку. Теперь ей не нужно носить с собой ключ в форме кредитной карты, достаточно поднести руку к автомобилю.

Как объяснила блогерша Эми Дансби (кстати, это, возможно, объясняет, зачем ей все это — ради известности), такие операции она делает не в первый раз. У нее уже есть имплант в руке для открывания входной двери в доме и для доступа к смартфону. Теперь она решила вживить еще и бесключевой доступ в Теслу.

Врачи и медработники наотрез отказались произвести эту манипуляцию, поэтому девушка обратилась к знакомому тату-мастеру по прозвищу Ананас, и он имплантировал чип ей в руку.

Чтобы извлечь деталь из пластиковой оболочки, она сначала растворила ее в ацетоне, пока не остался только сам чип. После этого поместила его в силиконовую оболочку, чтобы он не навредил организму и не испортился во время «внедрения».

Все это засняли на видео — картинка вышла не из приятных.

Правда, в ролике не показано, как это действует и всегда ли имплант срабатывает с первого раза? Или же Эми приходится время от времени «полировать» своей рукой дверную стойку, что для непосвященных может выглядеть странным.

Да и вообще неясно, зачем девушка решилась на такую жертву, если открыть Model 3 можно с помощью смартфона, просто достав его из кармана.

Однако идею Эми, как вариант автомобильного ключа будущего, вполне можно рассматривать.

Хулиганам трудно даже поцарапать Tesla Model, оставшись при этом незамеченными. Автомобиль все снимает на камеру.



Видео: YouTube