В столице появились аварийные «островки безопасности»

На столичных улицах замечены новые дорожные конструкции. Установлены они, нужно полагать, из благих целей, но встреча с ними может обернуться для водителей серьезным ДТП.

Не знаем точно, как называются эти сооружения, огороженные высоким бордюрным камнем, но в народе их прозвали «островками безопасности», и кавычки тут как нельзя кстати. Впервые о них рассказали в сюжете телеканала «Россия 1».

Задача этих конструкций, как пояснили чиновники, не столько уберегать пешеходов, оказавшихся в неположенном месте дороги, сколько удерживать автомобилистов от опасных маневров. Самое интересное, что нет никаких предупреждающих знаков, а заметить водителям эти препятствия удается не всегда вовремя, и в итоге происходят аварии — как при резком торможении, когда машина, следующая сзади, влетает в багажник, так и при наезде на препятствие — тут уж как водителю повезет. По информации «Синих ведерок», островок смерти на Трофимова уже собрал шесть аварий.

В видеосюжете телеканала есть комментарий представителя подрядчика, который говорит о том, что строительство ведется по уже утвержденному проекту, и водителям придется привыкать. Ну а предупреждающие знаки будут, их тут установят в ближайшее время.

«Но нам кажется, что правильно будет, если им тоже придется привыкать к тому, что мы будем писать на них жалобы массово в ГИБДД и прокуратуру», — предупреждают «Синие ведерки» на своей страничке в Фейсбуке.

Названа главная причина аварийности в больших городах, этим знанием поделился столичный ЦОДД.

Видео: YouTube