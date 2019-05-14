Названа главная причина аварийности в больших городах

Большинство аварий возникает из-за превышения скоростного режима.

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Несоблюдение дистанции и очередности проезда транспорта, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также правил перестроения — эти нарушения часто становятся причинами аварий в больших городах. Сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассказал о ситуации с ДТП в Москве. В столице — 220 очагов ДТП. Одно из самых главных и опасных — превышение скорости.

«Последствия от аварий на больших скоростях самые тяжелые. Мы считаем, что в городе необходимо снизить нештрафуемый порог до 10 километров в час. Это поможет сохранить жизни людей», — пояснили в ЦОДД.

В рамках борьбы с нарушителями изменят скоростной режим на 16 улицах и на аварийных участках поставят еще 112 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Чтобы сделать столичные дороги безопаснее, в 2019 году ЦОДД займётся ликвидацией очагов аварийности. В Москве перенастроят 63 светофора и установят 25 новых светофоров, сделают новые островки безопасности, организуют дополнительное освещение 28 пешеходных переходов и 3 островков безопасности. На дорогах появятся 104 новых дорожных знака и на 112 участках улиц обновят разметку.

При этом не сообщается, будут ли устанавливать дорожные знаки обычного размера или же уменьшенные. В ГИБДД уже отметили, что считают применение ГОСТа, разрешающего установку знаков меньшего размера, рискованным с точки зрения возможного увеличения числа ДТП.

Недавно стало известно, что после долгих обсуждений Росстандарт все-таки уменьшил размеры дорожных знаков.

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