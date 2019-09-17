Вот так молния бьет в автомобиль на трассе (видео) — журнал За рулем

Вот так молния бьет в автомобиль на трассе (видео)

Удар пришелся в заднюю часть Тойоты.

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На автодороге, ведущей из Новосибирска в Бердск, молния дважды ударила в автомобиль. Природное явление было снято на видеорегистратор шедшего в соседнем ряду автомобиля.

Яркие вспышки ослепили окружающих. Водитель Тойоты, в которую попала молния, не отвлекся от управления и остановил автомобиль. Позже оказалось, что от удара молнии никто не пострадал. Разряд попал в заднюю часть кроссовера и повредил стекло, расколов его по бокам и там, где шли дорожки подогрева стекла. Других повреждений кроссовер не получил. Видно, что не пострадала и электроника машины, так как при торможении после удара стоп-сигналы исправно работали.


Сложно сказать, что притянуло молнию. В Лаборатории физики молнии уже неоднократно рассказывали о сложности данного природного явления, которое не имеет четкого алгоритма выбора «целей».

Фото, видео: Youtube

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