Пятеро погибли при лобовом столкновении в дождь

5 серьезных нарушений ПДД, которые вы — спорим? — тоже совершаете Все водители, в том числе законопослушные, нет-нет, да и становятся нарушителями. И речь не о тех проступках, за которые даже штраф не предусмотрен, а о вполне серьезных нарушениях, которые очень часто приводят к аварии. Вот вам несколько примеров — узнаете себя хотя бы в одном из них? «Антидождь» — это препараты вообще работают? Экспертиза «За рулем» Испытав десяток средств автохимии, призванных заменить щетки стеклоочистителя, «За рулем» выяснил, есть ли от них реальная польза. Идеальная аптечка водителя: 30 нужных препаратов По просьбе «За рулем» врач неотложной помощи самой дорогой клиники Москвы составила список того, что, по мнению медиков, должно быть в каждой машине.