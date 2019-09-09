Пятеро погибли при лобовом столкновении в дождь — журнал За рулем

Пятеро погибли при лобовом столкновении в дождь

Авария произошла ночью, во время непогоды, — погибли все, кто ехал в машинах.

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Сегодня ночью в Отрадненском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Два автомобиля, один из которых перевозил пасеку, столкнулись лоб в лоб. В машинах никто не выжил. Среди погибших — только взрослые. Детей и подростков нет.

«По предварительным данным, в ночь на 9 сентября в Отрадненском районе произошло столкновение двух автомобилей. Погибли пять человек», — приводит ТАСС заявление ГУ МВД по Краснодарскому краю.


В данный момент полицейские проводят проверку, пытаясь установить причины аварии, у которой не оказалось свидетелей. Сообщается, что ночью, во время столкновения, погода ухудшилась: дождь, из-за которого дороги оказались покрыты грязью, усилился.

Фото: depositphotos.com

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