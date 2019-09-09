Пятеро погибли при лобовом столкновении в дождь

Все водители, в том числе законопослушные, нет-нет, да и становятся нарушителями. И речь не о тех проступках, за которые даже штраф не предусмотрен, а о вполне серьезных нарушениях, которые очень часто приводят к аварии. Вот вам несколько примеров — узнаете себя хотя бы в одном из них?
В Латвии состоялся четвёртый этап Чемпионата Европы по дрифту Drift Masters European Cup. Участие в нем впервые принял интерконтинентальный чемпион FIA по дрифту, один из лучших пилотов России, атлет Motul — Георгий Чивчян. По итогам заездов на одной из самых экстремальных трасс Бикерниеки российский спортсмен занял 2 место.
Первая Mazda покорила ярким и дерзким ездовым характером. Покорила настолько, что автолюбителям было плевать на слабую шумоизоляцию, тесный салон и тряскую ходовую. Во втором поколении преобразился дизайн, исчезли недостатки, но эксперимент оказался неудачным.
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