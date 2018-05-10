Названы автомобили, больше всего загрязняющие окружающую среду

Вопросом, какие марки автомобилей больше всего портят воздух, озадачились активисты Гринпис. Выводы, к которым пришли «зеленые», их же и удивили — самыми грязными оказались модели Volkswagen.

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Эксперты были немало удивлены результатами исследования, ведь немецкого производителя было принято считать безупречным. И вот такая новость: в совокупности машины бренда Volkswagen выбрасывают в атмосферу 582 мегатонны углекислого газа. Это если верить данным доклада. На втором месте, между прочим, тоже автопроизводитель с именем: машины совместного производства Renault-Nissan. У них показатель не намного меньше — 577 мегатонн. В этой «почетной» тройке лидеров замыкающей оказалась Toyota с выхлопом 562 мегатонны.

Чтобы данные исследования произвели должное впечатление даже на тех, кто далек от автомобильной тематики, эксперты провели сравнительный анализ. Они пришли к выводу, что автомобили Volkswagen выделяют больше СО 2 , чем весь транспорт на территории Австралии. А если объединить эту цифру с суммарным выбросом моделей BMW и Daimler AG, то показатель превысит совокупный объем выбросов СО 2 Германии.

«Зеленые» также сделали неутешительный вывод о том, что вклад автопроизводителей в ухудшение экологии довольно значительный. 9% всех парниковых газов образуют автомобильные выхлопы.

После такого заключения представители Гринпис не могли оставить результаты исследования без рекомендаций. Хотя цифры говорят сами за себя, экологи напомнили общественности, что автомобили, работающие на ископаемом топливе, — зло. Поэтому активисты призвали отказаться от их производства. Смешно, правда? Однако порой даже в самом нелепом заявлении содержится рациональное зерно. Масштаб экологической катастрофы, уверяют гринписовцы, достиг колоссальных размеров. А значит будущее за альтернативными видами топлива и экологичными средствами передвижения.

«Зелёные» также призвали производителей открыто говорить об объемах выхлопов. Впрочем, это напоминание также излишне, поскольку данный параметр в Европе сейчас является определяющим при покупке автомобиля — мощности и стоимости машин европейцы придают все меньше значения.

Между тем «зеленые» уже перешли от слов к делу: недавно они остановили в Вольфсбурге поезд с новенькими автомобилями Фольксваген.

Фото: Вконтакте

