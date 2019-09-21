6 простых советов, как сохранить концентрацию за рулем

Служба помощи на дорогах Великобритании дала простые советы водителям.

Материалы по теме 11 факторов, о которых водителю надо помнить осенью

Находясь за рулем, очень легко отвлечься от управления автомобилем, что может привести к печальным последствиям. Поэтому очень важно сохранять концентрацию, для чего сеть британских служб помощи на дорогах GEM Motoring Assist опубликовала 6 простых советов для тех, кто, выехав из точки А, хочет без приключений достичь точки В.

«Будучи водителями, мы сталкиваемся с большим количеством отвлекающих факторов. Некоторые из них находятся внутри машины, другие — снаружи, а часть прячется в наших головах, — написала инспектор дорожной безопасности Сандра Макдональд-Эймс в осеннем выпуске корпоративного журнала GEM. — Но мы можем снизить их количество, если захотим, с помощью элементарной самодисциплины и разумного планирования поездки».

Оставь телефон в покое

Если только не произошла чрезвычайная ситуация, не стоит пользоваться телефоном во время управления автомобилем. Попробуйте положить его подальше, чтобы даже не иметь возможности дотянуться. Некоторые водители используют для этого бардачок, предварительно переведя аппарат в беззвучный режим. Таким образом, гаджет не будет отвлекать вас в пути, но при необходимости, в экстренном случае, им можно будет быстро воспользоваться.

Пункт назначения

Планируйте поездку заранее и ознакомьтесь с маршрутом. Навигатор станет отличным помощником, если вы едете в незнакомое место. Но лучше прежде изучить маршрут с помощью Google Streetview или Яндекс.Карт, чтобы улицы впоследствии выглядели знакомыми. Это даст вам ощущение, что вы здесь уже были, видели все эти перекрестки и повороты, и тем самым снизит стресс.

Выбор музыки

Заранее выберите, что будете слушать за рулем, будь то радио или музыка в плейлисте вашего телефона или компакт-диск. Это гарантирует, что вам не нужно будет отвлекаться от дороги во время движения. Также уменьшите громкость до разумного минимума, чтобы вы могли лучше понимать, что происходит вокруг вас.

Закройте ресторан на колесах

Постарайтесь позаботиться о том, чтобы перекусить перед поездкой и не кусочничать в дороге. При дальних поездках планируйте регулярные остановки, чтобы попить и поесть. Да, в автомобилях есть подстаканники, но когда вы за рулем, вы рискуете, если едите или даже просто пьете.

«Мы бодры, веселы…»

Мы привыкли чем-то себя занимать в дальних поездках, чтобы не скучать и не заснуть за рулем. Но намного лучше и правильнее делать регулярные остановки, по крайней мере, по 15 минут каждые 2 часа или 160 километров. Подышите свежим воздухом, прогуляйтесь, выпейте кофе или перекусите, либо поспите минут 10–15, чтобы освежиться — это самый действенный способ.

Найдите занятие для пассажиров

Если вы путешествуете с маленькими детьми, позаботьтесь о том, чтобы им было чем заняться и чтобы они не отвлекали. Это очень важно, если не хотите постоянно отвечать на вопрос «Мы приехали?». Дети старшего возраста должны понимать, что отвлекать водителя рискованно, поэтому вы можете попросить им помочь вам и тоже следить за дорогой, за знаками и так далее. Это помогает подросткам развивать внимание.

Простояли в адской пробке? Мы знаем, как снять после этого стресс, но не напиться.

Фото: Averie Woodard / Unsplash