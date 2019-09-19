Это просто «айсберг»! Водителей пугают новые островки безопасности

Неожиданной помехой для водителей стали островки безопасности, сформированные дорожными службами за лето. Как оказалось, строители не всегда соблюдали правила их возведения.

Материалы по теме В столице появились аварийные «островки безопасности»

Подобная конструкция для Москвы — идея не новая. До глобальной перестройки их было в столице порядка двухсот. Потом началось массовое строительство новых. Оно шло по всем правилам: аварийные ленты, объемные массовые ограждения... Однако стройка закончилась, техника уехала, и высокие бордюры остались стоять без каких-либо обозначений. Теперь они «всплывают» в ночи перед водителями, как айсберги, или приводят в панику днем — вдруг ни с того ни с сего на дороге появляется препятствие, которое нужно объезжать. Нужные на первый взгляд сооружения стали для автомобилистов ловушками. Нелепыми «выделенками», на которые по невнимательности или инерции можно наскочить.

К примеру, на улице Трофимова целый «архипелаг безопасности». Один островок следует за другим, и все это на небольшом пятачке. Зачем? Для кого? Кому это удобно? — задаются вопросом пешеходы и водители. Нет ответа. Но отклик как таковой имеется. Как отмечают в Центре организации дорожного движения, островки действительно стали сюрпризом для автомобилистов по вине строителей, которые проводили здесь ремонт. «Таким чудовищным исполнением островков безопасности можно дискредитировать правильную и хорошую идею. Островки безопасности нужны. Но их надо правильно проектировать и правильно делать, в процессе работы соблюдая требования к организации работ на дороге», — высказался заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

Теперь участки на Трофимова начали выделять знаками «шеврон» и «объезд препятствия». Вот только пространства для маневров стало меньше. Ширина проезжей части уменьшилась. Впрочем, это сужение необходимо для того, чтобы водители, которые подъезжают к островку безопасности, снижали скорость. Впереди — пешеходный переход.

Вот она, задача островка. Он должен быть не препятствием, а элементом, который помогает видеть друг друга всем участникам дорожного движения — и водителям, и пешеходам.

Спонтанно возникающие «элементы» будут достроены к октябрю. Тогда можно будет досконально изучить новую геометрию улиц.

Новые эксперименты над водителями — квадратные светофоры и турбоперекрестки. Скоро на улицах!

Фото: Вконтакте