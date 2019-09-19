Сегодня, в 10:56 Это просто «айсберг»! Водителей пугают новые островки безопасности Неожиданной помехой для водителей стали островки безопасности, сформированные дорожными службами за лето. Как оказалось, строители не всегда соблюдали правила их возведения.
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Подобная конструкция для Москвы — идея не новая. До глобальной перестройки их было в столице порядка двухсот. Потом началось массовое строительство новых. Оно шло по всем правилам: аварийные ленты, объемные массовые ограждения... Однако стройка закончилась, техника уехала, и высокие бордюры остались стоять без каких-либо обозначений. Теперь они «всплывают» в ночи перед водителями, как айсберги, или приводят в панику днем — вдруг ни с того ни с сего на дороге появляется препятствие, которое нужно объезжать. Нужные на первый взгляд сооружения стали для автомобилистов ловушками. Нелепыми «выделенками», на которые по невнимательности или инерции можно наскочить.
К примеру, на улице Трофимова целый «архипелаг безопасности». Один островок следует за другим, и все это на небольшом пятачке. Зачем? Для кого? Кому это удобно? — задаются вопросом пешеходы и водители. Нет ответа. Но отклик как таковой имеется. Как отмечают в Центре организации дорожного движения, островки действительно стали сюрпризом для автомобилистов по вине строителей, которые проводили здесь ремонт. «Таким чудовищным исполнением островков безопасности можно дискредитировать правильную и хорошую идею. Островки безопасности нужны. Но их надо правильно проектировать и правильно делать, в процессе работы соблюдая требования к организации работ на дороге», — высказался заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.
Теперь участки на Трофимова начали выделять знаками «шеврон» и «объезд препятствия». Вот только пространства для маневров стало меньше. Ширина проезжей части уменьшилась. Впрочем, это сужение необходимо для того, чтобы водители, которые подъезжают к островку безопасности, снижали скорость. Впереди — пешеходный переход.
Вот она, задача островка. Он должен быть не препятствием, а элементом, который помогает видеть друг друга всем участникам дорожного движения — и водителям, и пешеходам.
Спонтанно возникающие «элементы» будут достроены к октябрю. Тогда можно будет досконально изучить новую геометрию улиц.
Фото: Вконтакте
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