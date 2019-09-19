А Москва против: власти не пустят электрокары на выделенки

Приятный сюрприз ожидает в скором времени владельцев электрокаров. Законодатели хотят предоставить им право двигаться по выделенным полосам, чтобы время в пути у «поклонников Тесла» сократилось на 30–40 процентов. Вот только в столице подобной перспективе не слишком обрадовались.

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Стимулировать продажи электрокаров в правительстве задумали уже давно. Потенциальным покупателям экологичных авто готовы предоставить ряд преференций, дабы продажи подобных машин возросли.

О том, что такая законодательная инициатива уже обсуждается, первыми заявили в НТИ «Автонет». Известно, что идею поддержали НП «ГЛОНАСС», фонд «Сколково», Ассоциация развития электромобильного транспорта и некоторые другие организации.

Ожидается, что официальное разрешение выезжать на выделенные полосы владельцы электрокаров получат к 2020 году. Более подробная информация будет обнародована 11 октября на международном форуме «Автонет».

Пока на городской трафик эти изменения повлиять не способны. Ведь доля электромобилей в общем потоке ничтожно мала. Только когда их будет 2–3 процента в пропорции с обычными автомобилями, они станут хоть сколько-нибудь заметными на дороге. А пока в день по одной выделенке будет проезжать дай бог одно экологичное авто.

Все бы хорошо, да только Мосгортранс против этих перемен. В Центре организации дорожного движения Правительства Москвы официально заявили, что по выделенным полосам должны ездить исключительно профессиональные водители. Статус кво, с позиции ЦОДД, необходимо сохранить в целях профилактики ДТП.

В самом деле, кто его знает, какой лихач полезет на выделенку, где перемещается общественный транспорт? Ведь любая авария может привести к сбою в автобусном графике. Впрочем, туда уже пустили таксистов, а не все они пока сумели доказать, что являются истинными профессионалами — количество дорожных происшествий с их участием довольно велико.

Тем не менее позиция Мосгортранса непоколебима. «К выделенным полосам предъявляются особые требования в области безопасности дорожного движения. Водители проходят ежедневные медосмотры, автобусы и автомобили такси — технический контроль», — пояснили в ведомстве.