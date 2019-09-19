Мегатрасса Европа-Китай: у соседей почти готово, мы еще собираемся

Славу легендарного «Шелкового пути», вероятно, приобретет современная трасса, которую должны построить между Россией и Китаем. На днях Минфин одобрил строительство двух участков шоссе Москва — Казань, которые войдут в транспортный коридор Европа — Западный Китай.

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Первый участок откроет россиянам новый путь в обход Владимира, а второй — в обход Казани. Далее магистраль потянется до Самары, а от нее уйдет на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин. Предполагается, что до Екатеринбурга трассу дотянут не раньше 2024 года. Но не исключено, что строительство закончится аж в 2030-м.

60 процентов стоимости этого огромного шоссе покроет бюджет, остальное — частные инвестиции. За строительство международного транспортного коридора отвечает «Автодор», который, к слову, не исключает, что у эмагистрали появится дублер — частная трасса «Меридиан».

В общей сложности строительство дорог обойдется в триллион рублей.

К слову, большинство федеральных чиновников против строительства «Меридиана». По их мнению, строительство конкурирующей дороги снизит окупаемость главной трассы.

Напомним, что президент России в майском указе поручил построить российскую часть транспортного коридора ЕЗК не позже 2024 года. К 1 октября маршрут уже должен быть внесен в план магистральной инфраструктуры. Его общая протяженность составит более 8000 км. Дороги в Белоруссии, Казахстане и Китае уже почти готовы.

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