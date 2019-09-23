Рынок новых автомобилей ждет новый скачок цен 1 января 2020 года. Стоимость поднимется на этот раз из-за увеличения утилизационного сбора.

Правительство намерено увеличить сумму утилизационного сбора с 1 января 2020 года, что приведет к росту цен на новые автомобили, как это было в начале года, когда ставка НДС поднялась до 20%.

Об этом руководители разных дилерских центров рассказали РИА «Новости» в рамках проведенного агентством опроса. Они советуют, при возможности, не откладывать приобретение автомобиля на следующий год и купить машину до индексации утилизационного сбора, который в ряде случаев составит 120% и более. В результате цена на новые автомобили вырастет на 2–2,5%.

«Автопроизводители постараются сейчас импортировать больше машин для улучшенной экономики в начале года. Но на общем объеме продаж это отразится незначительно, так как окно возможностей короткое, и произвести много авто не успеют. Целесообразно покупать машину в конце года, так как рост цен из-за роста утилизационного сбора в следующем году будет. Мы не ждем наплыва покупателей к концу года, на рынке все сезонно типично, никакого особого ажиотажа не предвидится», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Некоторые производители индексировали цены на свои автомобили в этом году несколько раз. При этом сначала в них были заложены два дополнительных процента НДС, а затем стоимость корректировалась с учетом инфляции и курсов валют. В следующем году можно ожидать подобную картину роста стоимости новых автомобилей, отмечают эксперты и участники рынка.

В Минпромторге уверены в необходимости увеличения утилизационного сбора ради «снижение вредного воздействия на окружающую среду».

Фото: Артем Геодакян/ТАСС