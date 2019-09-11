В Минпромторге прокомментировали возможное повышение ставки утильсбора

С января в России могут вырасти ставки утилизационного сбора. Как это отразится на стоимости машин, разъяснил глава Минпромторга.

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Вопрос с увеличением ставки утильсбора пока только обсуждается в правительстве, но очевидно, что рассматриваются детали, а само повышение неминуемо. В некоторых случаях ставки увеличатся на 120%, но в стоимости машины доля утильсбора останется в пределах 1,5–2%, пояснил глава министерства Денис Мантуров.

Он объяснил необходимость повышения ставки утильсбора уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля.

« Утилизационный сбор — мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств», — передает слова министра ТАСС.

Формально это действительно так, но фактически утильсбор всегда рассматривали как косвенный налог — компенсацию снижения пошлин на ввозимые автомобили после вступления России в ВТО. Сначала утилизационный сбор ввели только для импортной техники, чтобы преференции получили отечественные производители и иностранные компании, наладившие сборку машин в России. Но после протестов ВТО его распространили на все без исключения автомобили с той лишь разницей, что локализованным в стране производителям эти деньги возвращают в виде субсидий.

Эксперты размышляли над тем, как повышение ставки отразится на цене автомобиля: на импортную технику цены повысятся точно, но это может потянуть и рост цен на все остальные машины.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили.

Фото:Руслан Шамуков/ТАСС