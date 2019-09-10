С 1 января могут существенно повысить утилизационный сбор на машины.

Материалы по теме Снизились пошлины на ввоз машин. Но на ценах это не скажется!

В сентябре в России, в рамках соглашения с ВТО пришлось снизить ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили. Чтобы не страдали отечественные производители, Минпромторг предложил повысить ставки утильсбора, которые являются неким барьером для импорта. В среднем ставки могут вырасти на 80%, но в легковом сегменте — на 110%, сообщает «Коммерсант».

Утилизационный сбор ввели в 2012 году, и формально он распространяется на весь рынок, хотя его всегда рассматривали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, а с 2014 года, после протеста ВТО, распространили на все автомобили, но локализованным в РФ автоконцернам эти деньги позже возвращают в виде субсидий.

В 2016 году сбор уже был увеличен на 65%, в 2018 году он был еще раз повышен в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. После повышения выросли и цены на автомобили.

На сколько повысятся ставки утильсбора в 2019 году, пока неясно, более точные сведения о величине сбора появятся ближе к декабрю.

Доля утильсбора в цене автомобиля составляет несколько десятков тысяч рублей. Согласно «Автостату», импортных машин на рынке РФ порядка 15%, цены на них, скорее всего, повысятся, но их удорожание на фоне повышения ставок сбора может потянуть за собой рост цен и на все остальные машины. Правда, резкого повышения не будет: на фоне снижения доходов населения это отпугнет покупателей, поэтому ряд концернов пойдут на постепенное повышение — порциями по 2–4%.

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Фото: DPA/TASS