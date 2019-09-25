Mazda покажет новый автомобиль на Токийском автосалоне — журнал За рулем

Mazda покажет новый автомобиль на Токийском автосалоне

23 октября 2019 года состоится мировая премьера первого серийного электромобиля японского производителя.

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Электромобиль станет третьим по счету представителем модельной линейки нового поколения. Перед тем как создать новинку, компания тщательно изучила потребности целевой аудитории.

Дизайн электрокара выдержан в соответствии с канонами стилистической философии Kodo — «Душа движения», где каждый автомобиль рассматривается как произведение искусства. При этом облик машины можно органично адаптировать под меняющиеся ценности общества и новые технологии.

Пресс-конференция Mazda, где и представят новинку, пройдет на домашнем автосалоне 23 октября. Там же компания продемонстрирует обновленные кроссоверы Mazda MX-5 и CX-8.

Фото: Depositphotos

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