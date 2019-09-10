Названа дата начала продаж Mazda 3 — журнал За рулем

Названа дата начала продаж Mazda 3

Первым в автосалонах появится седан. Его стоимость пока не раскрывается.

Mazda 3
Mazda 3

Mazda > 3

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Новое поколение Мазды 3 появится в продаже в России первого октября этого года. Пока приобрести можно будет только автомобили в кузове седан.

Это уже седьмое поколение модели, которое создано на новой платформе SKYACTIV-Vehicle. Mazda 3 оснастят только одним мотором. Это двигатель SKYACTIV-G объемом 1,5 литра и мощностью 120 л.с. Работать он будет в паре с автоматической коробкой передач.

Одной их интересных систем автомобиля станет доработанная GVectoring Control Plus, которая меняет алгоритмы работы мотора, коробки и тормозной системы, улучшая управляемость машины в тех или иных условиях. Например, перед маневром на большой скорости она кратковременно и незаметно притормаживает автомобиль, чтобы нагрузить переднюю ось и получить лучшее сцепление управляющих колес с дорогой.


Известно, что в комплектациии Active новинка будет оснащаться двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, 8,8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, поддерживающей CarPlay и Android Auto, а также проекционным экраном и светодиодными фарами.

Решение начать продажи Мазды 3 с седана в компании объяснили тем, что на него традиционно приходится 60% продаж, тогда как хэтчбек предпочитают 40% покупателей, которым в этот раз придется подождать.

Фото: Mazda

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