Новая Mazda3: цены и комплектации

Японская компания сообщила о выходе на российский рынок новой «трешки» в кузове хэтчбек. В продаже у дилеров автомобиль появится в июле.

Материалы по теме Новая Mazda 3: как японцы скрестили бензиновый мотор с дизельным

Это автомобиль уже седьмого поколения, в основе которого лежит новая архитектура SKYACTIV-Vehicle. В России Mazda3 будет представлена с двумя двигателями линейки SKYACTIV-G 1.5 (120 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.). Модель оснащена системой G-Vectoring Control Plus более продвинутой относительно предыдущей GVC с улучшенными алгоритмами в экстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах.

Впервые на Mazda3 представлен адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go — Mazda Radar Cruise Control (MRCC). Система использует радар миллиметрового диапазона радиоволн для определения расстояния до впереди идущего автомобиля и скорости сближения с ним.

Комплектаций у хэтчбека три: в начальной Drive автомобиль представлен с мотором 1,5 (120 л.с.) и шестиступенчатой механикой и стоит 1 490 000 рублей. В Active с тем же мотором и 6-диапазонным автоматом автомобиль обойдется с 1 590 000 рублей, такой же в версии Supreme — в 1 683 000 рублей. Active с двухлитровым мотором и автоматом стоит 1 768 000 рублей, с тем же набором в версии Supreme — 1 753 000 рублей.

Седан появится позже и предложат его на начальном этапе в одной комплектации Active с мотором 1,5 (120 л.с.) и шестиступенчатым автоматом. Попросят за него 1 млн 570 тыс. рублей.

Уже в начальной версии Drive автомобиль оснащен светодиодными фарами с функцией противотуманных фар, кондиционером, галогеновыми ходовыми огнями, электрическими стеклоподъемниками всех дверей, маршрутным компьютером, проекционным экраном на лобовом стекле, многофункциональным 8,8-дюймовым дисплеем, датчиками дождя и света, омывателем фар, системой Bluetooth, входом USB.

За безопасность автомобиля отвечают ABS, электронная система распределения тормозных усилий, система динамической стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности + коленная подушка безопасности водителя и система мониторинга давления в шинах.

Все автомобили производят на заводе Mazda в Хиросиме (Япония).



Новое поколение Mazda 3 представили в прошлом году на международном автосалоне в Лос-Анджелесе.

Фото:Mazda