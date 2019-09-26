Найден «Царь-асфальт». Но это не асфальт (видео)

В Сети появилось видео, на котором двое мужчин высмеивают полуметровый слой «асфальта» и называют уложивших его людей «уродами». Оказалось, все не так. Рассказываем!

В социальных сетях появилось видео, на котором двое мужчин высмеивают то, как дорожные рабочие ремонтируют трассу федерального значения. Их смутил слой асфальта, который был уложен на дорогу, толщиной около полуметра. Комментируя находку, мужчины не стесняются в выражениях и откровенно издеваются над дорогой, о которой, как оказалось, ничего не знают.

Ответ на вопрос, почему на дорогу был уложен столь толстый слой асфальта, далиочень быстро. Во-первых, это не асфальт, а выравнивающий слой черного щебня, который укладывается в несколько слоев толщиной по 15–20 см. В некоторых случаях, прописанных в ГОСТах, толщина слоя черного щебня может достигать одного метра. Благодаря ему дорога остается ровной даже в условиях севера на протяжении многих лет.

Во-вторых, впоследствии на данную основу должна быть уложена трещинопрерывающая сетка, назначение которой ясно из названия. И только в третью очередь будет укладываться сам асфальт. Все это мужчинам доходчиво объяснил специалист по ремонту и строительству дорог.

В общем, очередное доказательство народной истины: «Дураку половину работы не показывают».

Больше вопросов вызывают аварийные островки безопасности, появляющиеся в Москве, — покалечены уже десятки автомобилей.

Фото, видео: Youtube