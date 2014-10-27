Предложен новый способ борьбы со снегом — электропроводящий бетон — журнал За рулем

Предложен новый способ борьбы со снегом — электропроводящий бетон

Технология будет недешевой.

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Снегопады в России часто замедляют движение: снег недостаточно быстро вывозится с проезжей части и сужает дорогу. Поэтому специалисты из РосдорНИИ предложили использовать для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами электропроводящий бетон, сообщает RT.

На дорогу укладывается электропроводящий цементобетон (ЭПБ), и тогда лед и снег станут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы. ЭПБ достаточно укладывать вдоль краев проезжей части, где он обеспечит таяние снега, а вода, в свою очередь, стечет в ливневую канализацию. На мостах, съездах или путепроводах (сложных дорожных участках), такой бетон можно размещать по всей ширине проезжей части.

Электропроводящий бетон сверху предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление. Такое покрытие окажется недешевым, особенно если применять обычное электричество. Но в этом случае можно использовать функцию «разогрева» лишь изредка, в критических ситуациях. Но если применять альтернативные источники энергии, то реализация такого проекта может стать успешной, полагают инженеры.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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