«Нам навязывают очень гладкую жизненную историю, безопасную, без потрясений», — считает он. И объясняет, почему выступает против мягкотелости и зачем в жизни борьба. «За рулем» пообщался с Николаем на съемках автошоу НТВ о сильных и смелых людях «Россия рулит».
Hover стал провозвестником китайского автопрома в России. Это он вместе с Wingle от той же Great Wall и Amulet от Chery создал стереотип, что все авто из Поднебесной — металлолом. У первых Hover не втыкалась третья передача, воняли материалы отделки салона, а ход был, как у «ГАЗ-АА».
Volkswagen Polo седан, который собирают в Калуге, сразу после появления на рынке стал хитом продаж. И неудивительно — автомобиль с отличным шасси, удобным салоном и при этом относительно недорогой. А надежный ли? Судя по тысячам машин в такси и каршеринге, вполне. Однако без детских болезней не обошлось. Многие из них со временем удалось вылечить. Остались ли проблемные экземпляры на вторичном рынке и как их распознать? Ответ в материале нашего эксперта.
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