Владелец Приоры накатал миллион всего за три года.

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В Сети много положительных отзывов об автомобилях, владельцы которых проехали на них менее десятка тысяч километров. Назвать их исчерпывающими по этой причине нельзя. Другое дело — отзыв автовладельца о машине, на которой он проехал миллион километров. Такое сочинение интересно просто прочесть, даже если вы не рассматриваете покупку этой модели.

Lada Priora с пробегом миллион километров накрутила его во время ежедневных поездок из города Ясный, расположенного на границе с Казахстаном, в Оренбург через Орск, пишет Лада.Онлайн. Это более 400 км в один конец. Через три года белая «рабочая лошадка» 2012 года выпуска в кузове универсал намотала пробег, равный одному миллиону километров, обнулив цифры на одометре.

После первых 80 тыс. км владельцу стало понятно, что при таких пробегах есть смысл установить газобаллонное оборудование. Как отмечает автор отзыва, проблем с ГБО не было. Видимо, потому, что каждые 50 тыс. км оно проходило техобслуживание.

Двигатель таким ресурсом похвастать не может — он пережил два капитальных ремонта стоимостью по 20 тыс. рублей. Первый был проведен при пробеге 550 тыс. км, а второй — при миллионе. Владелец подчеркнул, что каждый раз устанавливалась поршневая группа от ВАЗ-2110, а радиатор изначально был защищен специальной сеткой, защищающей его от механических повреждений камнями с дороги.

За время пробега кузов пострадать не успел: не было ни аварий, ни разъедающей соли. Единственным недостатком являются слегка замятые пороги. Выдержала испытание и коробка передач, в которой менялось только сцепление.

Среди ломавшихся узлов и агрегатов владелец перечислил вот что: электронная педаль газа, стартер (дважды) да форсунки, которые из-за езды на газу пришлось чистить пять раз. Также владелец не затягивал с обслуживанием: моторное масло менялось каждые 12–14 тыс. км, в коробке — каждые 100 тыс. км, тормозные диски выхаживали по 30–80 тыс. км, а оригинальные стойки — по 140 тыс. км, и раз в 250 тыс. км менялась тормозная жидкость.

Несмотря на то, что автомобилем как «рабочей лошадкой» владелец остался доволен, для семьи он все же рекомендовал выбрать иномарку.

Lada Priora уже снята с производства, а самой доступной моделью АВТОВАЗа является Granta, о недостатках которой можно узнать здесь.

Фото: АВТОВАЗ