Регионы, которые не ремонтируют дороги, накажут рублем

Правительство лишит дополнительного финансирования регионы, которые срывают планы ремонта дорог на федеральные деньги.

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На совещании о выполнении дорожного нацпроекта вице-премьер Максим Акимов резко раскритиковал региональные власти, срывающие планы по ремонту дорог на федеральные деньги. Нацпроект об автодорогах выполняет только каждый пятый регион, такую неутешительную статистику привел чиновник.

Не за горами зима, и ремонтный сезон близится к завершению, а есть немало регионов, где отремонтировано менее 35% запланированного объема. Отсылки регионов к политическим обстоятельствам и сезонно-климатическим особенностям он назвал несостоятельными. Ведь другие регионы справились! Так в Краснодарском крае программа дорожных работ почти выполнена, а в Крыму сделано лишь 23% от запланированного объема. Мурманску, несмотря на суровые климатические условия, удалось завершить работы почти полностью, а в Еврейской автономной области выполнение неудовлетворительное. Как объяснили местные чиновники, там собирались выполнить план, но закончились деньги.

Главу Минтранса Евгения Дитриха это удивило, он отметил, что по Еврейской автономной области выбрано лишь 60% финансирования, и потребовал от руководства региона в течение недели объясниться по поводу низкого темпа работ и заморозки денег.

По всем субъектам РФ на 24 сентября выполнено лишь 70,2% работ и отремонтировано 91 млн кв. м. Уровень выполнения работ свыше 90% отмечен лишь в 16 субъектах, сообщает ТАСС.

Максим Акимов пригрозил, что те регионы, которые не обеспечили ремонт в срок хотя бы на уровне более 50%, могут не рассчитывать на выделение дополнительных средств по другим инфраструктурным проектам. Потом эта отсечка передвинется к 80%. В отношении всех других национальных проектов должна быть ровно такая же политика, отметил Акимов.

Дополнительные 12,6 млрд руб. планируется выделить на аварийные мосты в регионах.

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