Несмотря на камуфляж, заметно, что кроссовер очень похож на эффектный концепт Engelberg Tourer.

Материалы по теме Начались продажи обновленного Mitsubishi Eclipse Cross. Цены прежние

Mitsubishi Outlander выпускается в практически неизменном виде с 2014 года, что уже начало сказываться на продаже кроссовера. Теперь пришло время подготовки нового поколения автомобиля — он уже вошел в стадию дорожных тестов, а значит премьера и рачало продаж не за горами.

Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера. Напомним, что концепт был показан на Женевском автосалоне в этом году.

Outlander следующего поколения, кажется, имеет широкую решетку радиатора нового фирменного дизайна, как у Eclipse Cross и ASX. Вдоль линии капота расположены дневные ходовые огни, а ниже находятся фары, которые выглядят как противотуманки — все, как у концепта.

В профиль новое поколение кроссовера тоже не отличается от концепта. Крыша словно парит над кузовом, что дает возможность окрашвать ее в контрастный цвет. Заметно, что даже задняя стойка имеет ту же форму, которую мы видели на концепте, с вертикальным передним краем. Задняя часть Outlander отличается простотой дизайна и оснащена узкими и широкими фонарями, что тоже соответствует дизайну концепта.

С учетом того, что внешне автомобиль копирует концепт, можно ожидать, что он будет оснащаться и гибридной силовой установкой Engelberg Tourer, но не с 2-литровым мотором, а с двигателем объемом 2,4 литра. Напомним, что заявленный запас хода на электротяге у этой установки составляет 69 км. В базе кроссовер может получить 1,5-литровый турбомотор от Eclipse Cross. Не исключено, что в линейке останется и мощный V6.

Есть информация, что будет и особая версия нового Mitsubishi Outlander с силовой установкой, спроектированной по принципу карьерных самосвалов: электромоторы на колесах будут питаться энергией, вырабатываемой двигателем внутреннего сгорания.

Фото: Mitsubishi, https://www.autoblog.com