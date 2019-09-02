Новые X-Trail и Outlander: так раньше делали БЕЛАЗы

Ford Focus 3 на вторичке: детские болезни и другие проблемы Хотя Фокус третьего поколения не смог даже приблизиться по популярности к предшественнику второй генерации, это все равно один из самых популярных представителей гольф-класса на российском рынке. Его нельзя причислить к ломучим моделям, но кое-какие характерные болячки у нынешнего Фокуса есть. Всесезонка или шиповка: 5 убедительных тестов на полигоне Иметь один комплект колес на круглый год и не морочиться с сезонными заменами — звучит соблазнительно. Но не рискованно ли это? Спор вечный! Мы ставим в нем точку. Чистокровный «немец» выходит на российский рынок Выбор моторного масла — популярнейшая тема в автомобильной среде. Предложений много, мнений еще больше. Но если вы решите сделать ставку именно на немецкий продукт, то ROWE — отличный выбор. Потому что это действительно настоящий «немец»!