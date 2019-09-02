Новые X-Trail и Outlander: так раньше делали БЕЛАЗы

Хотя Фокус третьего поколения не смог даже приблизиться по популярности к предшественнику второй генерации, это все равно один из самых популярных представителей гольф-класса на российском рынке. Его нельзя причислить к ломучим моделям, но кое-какие характерные болячки у нынешнего Фокуса есть.
Выбор моторного масла — популярнейшая тема в автомобильной среде. Предложений много, мнений еще больше. Но если вы решите сделать ставку именно на немецкий продукт, то ROWE — отличный выбор. Потому что это действительно настоящий «немец»!
В казино не любят новичков — им везет. А мы в «За рулем» любим приглашать поработать экспертами читателей — они всегда видят привычное под неожиданным углом. В новом китайском кроссовере FAW Besturn X40 они разглядели и сильные, и не такие сильные стороны.