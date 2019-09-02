Новые X-Trail и Outlander: так раньше делали БЕЛАЗы — журнал За рулем

Новые X-Trail и Outlander: так раньше делали БЕЛАЗы

Традиционный двигатель в этих моделях будет использоваться только для питания электромоторов.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

Материалы по теме
Лимузин Путина поделится мотором с сельхозавиацией

Совместная разработка компаний Nissan и Mitsubishi привела к появлению среднеразмерной платформы, главной особенностью которой стала возможность отсутствия прямой связи двигателя внутреннего сгорания с колесами: он будет вырабатывать электричество для электромоторов.

На новой платформе создадут два кроссовера нового поколения — Nissan XTrail и Mitsubishi Outlander, пишет японское издание Bestcarweb. Премьера автомобилей должна состояться осенью 2020 года.


Силовая установка e-POWER, которая впервые появилась на хэтчбеке Nissan Note и минивэне Serena, имеет в своем составе бензиновый двигатель объемом 1,2 литра. Для кроссоверов, вероятно, будет выбран мотор большего объема. Этот агрегат нужен только для выработки электричества, которое питает электродвигатели на передней и задней осях. Такой же принцип использовался советскими инженерами при создании карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Следует отметить, что японская разработка подразумевает возможность распределения крутящего момента как на передние и задние колеса автомобиля, так и на левые и правые.

Издание сообщает, что автомобили получат и традиционные версии с двигателями внутреннего сгорания, имеющие передний или полный привод, а также с гибридными силовыми установками.

  • Еще одной интересной разработкой стали шины с переменным давлением, которое увеличивается или уменьшается в зависимости от качества дороги под колесами, скорости и нагрузки.

Фото: bestcarweb.jp

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые