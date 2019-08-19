Новая система может менять давление воздуха в шинах, что будет отражаться на ездовых качествах автомобилей.

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Компания Continental озаботилась проблемой создания системы, которая бы не только контролировала давление воздуха в шинах, но и меняла его в зависимости от дорожной ситуации прямо во время движения.

Увеличивая давление в шинах, снижается риск аквапланирования, а также сопротивление качению. К тому же экономится топливо. А понижение давления положительно сказывается на проходимости автомобиля. Регулировка давления может также заставить протектор шины работать по-разному, благодаря чему у него появятся новые возможности, а сами шины смогут служить дольше.

Continental уже изготовила прототип системы, получившей название Dynamic Pressure и являющейся частью образа транспорта будущего. В данный момент он проходит испытания. Регулируется давление с помощью микропроцессорных устройств в самих колесах и происходит это прямо на ходу в течение нескольких минут. То есть для изменения давления остановки не требуются. Справиться с задачей могут даже небольшие компрессоры, так как речь идет об изменении давления всего на пару десятых атмосферы.

О пригодности шин к эксплуатации нельзя судить только по глубине протектора. На их характеристики влияют и другие факторы.

Фото: Continental