Светофорам присваивают QR‑коды: теперь на них легче жаловаться! — журнал За рулем

Светофорам присваивают QR‑коды: теперь на них легче жаловаться!

Эксперимент начали, как водится, со столицы — такие таблички уже появляются на проспекте Мира.

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На светофорах Москвы стали появляться таблички с QR-кодами, благодаря которым москвичи смогут оперативно сообщать о неисправных устройствах или о предложениях по изменению режима работы светофора. При считывании кода с экрана смартфона открывается окно браузера с возможностью выбора причины обращения и полем для ввода комментария. Сообщения сразу попадают в систему и моментально принимаются в обработку.

«Начали размещать на светофорах QR-коды, чтобы вам было проще жаловаться, если они (светофоры, а не коды) вдруг не работают. Навел телефон — и открыта форма для сообщения. Нажал „Отправить“, и к светофору уже спешит наш сотрудник. Жалуйтесь быстрее, жалуйтесь эффективнее!» — говорится в Твиттере столичного ЦОДД.

Первая такая табличка появилась на светофоре на улице Проспект Мира в районе дома 48. До конца 2019 года такими табличками планируется оснастить 14 тыс. столичных светофоров в зонах пешеходных переходов.

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Фото: АГН «Москва»

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