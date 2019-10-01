Арнольд Шварценеггер выделил Tesla Model 3 защитнице экологии Грете Тунберг

На экологическом автомобиле девушка сможет путешествовать по США и Канаде, пропагандируя свои взгляды.

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Бывший калифорнийский губернатор, голливудский актер Арнольд Шварценеггер предоставит электрокар Tesla Model 3 молодой шведской активистке Грете Тунберг во время ее поездки в США. Электрокар Тунберг собирается использовать для пропаганды в Штатах и Канаде своей идеи, что выбросы CO 2 наносят непоправимый ущерб экологии, и чтобы найти новых сторонников, выступающих против изменения климата.

Пресс-секретарь Шварценеггера рассказал, что экс-губернатор Калифорнии предложил молодой активистке позвонить ему, «если ей что-нибудь понадобится». И поскольку Тунберг нуждается в помощи в организации ее поездки по Северной Америке, он предоставит ей экологически чистый автомобиль, который позволит путешествовать по Соединенным Штатам и Канаде.

Справка

Грета Тунберг — шведская школьница, экологическая активистка. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением. 23 сентября 2019 года на саммите ООН по климату она выступила с пламенной речью, обвинив старшее поколение в неспособности принимать решения, предотвращающие глобальную климатическую катастрофу: «Погибают целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте… Мы не позволим вам безнаказанно так поступить. Молодежь начинает понимать, что вы ее предаете… Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием… Но мир пробуждается. И перемены грядут, нравится вам это или нет».

В 11 лет Грете поставили диагноз — синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. Свою болезнь Грета считает «даром», который позволяет ей видеть мир, в отличие от большинства, в «очень черно-белом цвете».

Все больше стран назначают конкретную дату, после которой полностью запретят использование бензиновых и дизельных автомобилей.

Фото: twitter.com/Schwarzenegger и Unsplash