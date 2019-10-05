Уже пора: 5 советов механиков по подготовке авто к зиме

Зима в России остается зимой, даже несмотря на прогнозы о глобальном потеплении. И подготовка к этому суровому, как ни крути, сезону требуется и людям, и машинам. «За рулем» собрал советы опытных автослесарей, которые помогут водителям встретить холода во всеоружии.
Судя по количеству гудков на наших дорогах, Россию можно поставить в один ряд с некоторыми развивающимися странами, где еще вчера ездили преимущественно на лошадях или верблюдах. А ведь за необоснованный сигнал у нас предусмотрено вполне реальное наказание.
В Новосибирске спустя месяц после убийства обнаружили тело женщины, которая поехала покупать подержанный автомобиль. Машину она нашла в Интернете и в день пропажи имела при себе 200 тыс. рублей. Супруг погибшей находился в командировке, и на сделку сибирячка планировала пойти со знакомым. Что именно произошло в тот злополучный день, сейчас устанавливает следствие. Мы же, чтобы обезопасить вас от преступников, расскажем о безопасных способах передачи денег продавцу б/у машины.
Если взять брусок хозяйственного мыла в форме нового Jimny и постирать им пару рубашек, в руках окажется Jimny предыдущего поколения — менее угловатый, но такой же по сути: с мощной рамой, жесткими мостами, раздаточной коробкой и атмосферным бензиновым мотором. И при этом — компактный, легкий и очень-очень проходимый.
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