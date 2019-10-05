Уже пора: 5 советов механиков по подготовке авто к зиме

Зима в России остается зимой, даже несмотря на прогнозы о глобальном потеплении. И подготовка к этому суровому, как ни крути, сезону требуется и людям, и машинам. «За рулем» собрал советы опытных автослесарей, которые помогут водителям встретить холода во всеоружии.

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Пусть не покажется это банальностью автолюбителям с солидным стажем. Мы уверены, что собранные советы не будут лишними даже для них. Но в первую очередь они адресованы новичкам на дорогах, которые наступают на одни и те же грабли.

Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года, и требует от владельца обязательной подготовки. Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль работает в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей и т.д. Поэтому замены летней резины на зимнюю будет недостаточно, чтобы чувствовать себя на дороге уверенно и спокойно.

Итак, как подготовить автомобиль к зиме?

Основное внимание направьте на аккумулятор. Его необходимо полностью зарядить и восстановить норму электролита. Помимо этого стоит приобрести пусковые провода для прикуривания (даже самый надежный аккумулятор может сплоховать на морозе). Стоит проверить все ремни и патрубки на микротрещины. Если резина на этих элементах потрескалась, то лучше заменить деталь, так как на морозе ремень может ослабнуть, а патрубок — дать течь. До заморозков стоит слить простую воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость. Также, если ваши дворники плохо чистят стекло, стоит их заменить. Желательно проверить работоспособность обогревателя и уровень антифриза. Эксперты даже советуют держать хотя бы литр этой жидкости в машине, на случай, если в дороге резко начнет протекать бачок, зимой это чревато неприятными последствиями. Проверить уровень масла и поменять в случае, если вы не используете «всесезонку» или проехали 10 тысяч километров на старом масле.

Кроме того, автомеханики рекомендуют всегда держать в машине зимой теплые вещи, буксировочный трос и спички.