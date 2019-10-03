Законопроекты, стимулирующие рынок газомоторки, направило в Правительство РФ Российское газовое общество.

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Российское газовое общество (РГО) предлагает право бесплатного проезда по платным трассам для монотопливных газомоторных автомобилей (на метане). Также рекомендует освободить от платы за пользование федеральными дорогами грузовики с газобаллонным оборудованием.

«Предлагается дать право на бесплатный проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования газомоторным грузовикам категории 3, всем видам монотопливных газомоторных автомобилей — право на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог», — сообщили в РГО агентству ТАСС.

Соответствующий законопроект разработан РГО совместно с отраслевыми экспертами и компаниями.

Также высказаны другие предложения о расширении газомоторной сферы в РФ. Напомним, что в ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил бизнесу активнее участвовать в развитии российского рынка газомоторного топлива и призвал бизнесменов строить сети заправок и топливных систем, а государство поможет субсидиями. Природного газа в России больше, чем в любой другой стране мира, сказал тогда президент, и хотя развивать этот рынок непросто, делать это необходимо, и результат все быстро почувствуют.

В связи с этим в РГС предложили еще один законопроект: о предоставлении в аренду юридическому лицу земельного участка для размещения газомоторных автозаправочных станций без проведения торгов, а также для размещения комплексов по производству СПГ.

Другой законопроект предлагает вести пропагандистскую кампанию и информировать потребителей об эффективности и экономичности транспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием и устраивать выставки такого транспорта.

Все это должно стимулировать рынок потребления газомоторного топлива и развитие его инфраструктуры, что в конечном итоге благотворно скажется на экологии.

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Фото: «За рулем»