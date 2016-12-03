Этот туристический автотрейлер достаточно компактный, но при желании может стать просто гигантским.

Про какие только кемперы мы не писали: различных форм, размеров и уровня комфорта. Но у этого автодома особая история.

Основатель компании TrailManor Уильям Хулси, вообще-то, был доктором философии. Но так получилось, что более 25 лет он проработал в машиностроении, поэтому перенес все свои знания в конструкцию TrailManor. А во всем «виновата» его супруга, очень нежная особа, которая вечно была недовольна мотелями, в которых им приходилось останавливаться во время путешествий. При этом она требовала горизонтальный «домик» (без всяких там вторых этажей) с жесткими стенами и ванной комнатой. Билл не хотел буксировать громоздкий туристический трейлер, поэтому создал легкий раскладной прицеп с жесткими стенами и, разумеется. ванной комнатой.

Теперь компания TrailManor предлагает трейлеры длиной от 8 метров до 9,5 (в закрытом состоянии), с различными вариантами трансформаций и опциями. Буксировать их можно минивэном или кроссовером.

Разложить автодом достаточно просто, с этим справится даже хрупкая женщина. Тяжелые компоненты, такие как крыша прицепа, разделенная на две секции, оснащены противовесами, облегчающими их установку. Правда, внутри требуется некоторый навык сборки, чтобы завершить установку трейлера. В компании утверждают, что разложить автодом можно примерно за две минуты. При этом он оснащен всеми удобствами, такими как две кровати, диван, плита, холодильник и вместительная ванная комната с душем, туалетным столиком и унитазом.

Бывает, что автодома создают и энтузиасты. Так, один фотограф, выйдя на пенсию, построил автодом из Мерседеса Спринтер.



Видео: YouTube