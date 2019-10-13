Уникальный дом на колесах — водитель не требуется! — журнал За рулем

Уникальный дом на колесах — водитель не требуется!

Водитель, кажется, лишний в автомобилях будущего, но и без него люди не перестанут путешествовать в автодомах.

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Немецкая компания Erwin Hymer Group — ведущий производитель автодомов — представила концепт Galileo, который демонстрирует, какими станут путешествия в будущем, когда за рулем автомобилей не станет водителей. По сути, это настоящая крошечная квартира, катящаяся по шоссе.

Hymer заявляет, что Galileo — модульный автомобиль. Его плоское шасси с электромоторами пригодно для установки абсолютно любого кузова. Такое решение позволяет создавать уникальные автомобили с учетом любых индивидуальных предпочтений заказчиков.

Преимуществом технологии автономного управления стало то, что необходимость оставлять значительную часть салона для водителя отпадает и это пространство можно использовать для других целей. Таким образом, объем жизненного пространства автодома существенно увеличивается.

В видеоролике, посвященном Hymer Galileo, рассказывается о новом уровне отдыха во время путешествий — буквально не выходя из дома, оборудованного всеми удобствами, пока автомобиль едет из точки А в точку В.


С помощью нового концепта Hymer пытается переосмыслить автодома. Идея компании заключается в том, что люди могут арендовать тот или иной кузов автодома для поездок или других целей. Когда же путешествие закончится, специалисты Hymer установят на платформу другой кузов, который будет отвечать требованиям следующих арендаторов.

Hymer — не единственная компания, которая задумалась над тем, как технологии автономного вождения могут повлиять на рынок автодомов. Например, Suzuki представит на Токийском автосалоне концепт Hanare, который назвала коттеджем на колесах.

  • Узнать про самые необычные в мире дома на колесах можно здесь.

Фото, видео: Erwin Hymer Group

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