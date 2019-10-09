Новая концепция Suzuki: беспилотный «особняк» на колесах

На Токийском автосалоне японская компания представит видение будущего — концепт беспилотника Hanare.

Концепт Suzuki Hanare представляет собой квадратный фургон с маленькими окнами-«бойницами», из-за которых кузов выглядит особенно громоздким. В автономном транспортном средстве даже не предполагается место для водителя; по сути, это комната на колесах. Ханаре — это тип японского особняка, и именно отсюда создатели автомобиля черпали вдохновение.

В Сузуки описывают его как мобильное «пространство» с автономным управлением и просторным интерьером. Минивэн ориентирован на комфорт, а выглядит как «коробка на колесах». При этом известно, что он будет электрическим.

Глядя на автомобиль, вообще трудно понять, где у него перед: задние фонари выделяются лишь цветом. Вообще, у японцев свое представление об «особняках», но если вы не живете в коробке, это никоим образом не будет напоминать вам даже комнату. Скорее это зал ожидания — большой экран сбоку предназначен только для развлечений.

Премьера Suzuki Hanare состоится на Токийском автосалоне, который будет проходить с 23 октября по 4 ноября 2019 года.

Кроме того, на этом автосалоне состоится мировая премьера первого серийного электромобиля Mazda.



Видео: YouTube