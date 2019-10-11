Минтранс: белое носить, фликеры надевать

Моду на... белое и все оттенки серого рекомендует ввести Минтранс Московской области среди пешеходов, которым в темное время суток приходится пересекать проезжую часть. И если участники движения не могут себе позволить модную светоотражающую одежду от Кельвина Кляйна и других пропагандирующих безопасность на дороге модельеров, им остается довольствоваться светоотражающими деталями на одежде.

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Минтранс вслед за ГИБДД в который раз напоминает, что светоотражающие элементы должны присутствовать не только на одежде школьников и дошколят, но и на куртках всех участников движения.

Осеннее-зимний период — один из наиболее опасных. В этот период половина дорожно-транспортных происшествий в городах — это наезды на пешеходов, причём треть из них происходит на пешеходных переходах, — напоминает пресс-служба ведомства. С начала года, по данным дорожников, на дорогах Московской области погибло более 160 пешеходов, около 1 тысячи получили травмы различной степени тяжести. Поэтому специалисты решили обновить памятку для населения. Возможно, кто-то скажет, что все и так понятно — как дважды два четыре, но когда речь идёт о безопасности, все эти старые избитые истины не могут потерять актуальности.

Итак, о чем же напоминает Минтранс?

Переходите проезжую часть в специально отведенных местах (улыбнуло?). Если светофора нет — убедитесь, что путь будет безопасным. У водителя не будет времени среагировать на вас, появившегося ниоткуда, и притормозить. Готовьтесь к переходу дороги заранее, не совершайте резких движений. Смотрите по сторонам и оценивайте скорость движения и плотность транспортного потока на дороге. Помните, что тормозной путь транспортного средства увеличивается при плохих погодных условиях. Смотрите не только на первую полосу, обращайте внимание на автомобили на всей проезжей части. Не отвлекайтесь на телефон, не слушайте музыку в наушниках, не надвигайте шапки и капюшоны на глаза. Воздержитесь от перехода проезжей части при приближении автомобилей оперативных служб. Ожидайте маршрутный транспорт или такси только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.

А вот и креативное новшество от Минтранса:

8. Носите светоотражающие знаки. Еще в прошлом году в моду вошли рефлективы — одежда и обувь со светоотражающими деталями; своих моделей в рефлектив одели Calvin Klein, Balenciaga, Supreme, Reebok, Tommy Hilfiger, Джон Гальяно для Maison Margiela, тем самым запустив тренд в масс-маркет. В этом сезоне модники с большой охотой носят одежду, обувь, сумки со светоотражателями или полностью отражающие световые лучи — они ярко выглядят на вечерних фотографиях, сделанных со вспышкой.

А если вы моде не следуете, то носите вечером одежду светлых тонов, — упрашивает пешеходов Минтранс. — Это спасет вам жизнь — пешехода в светлом водитель увидит в пределах 50–55 метров; чем темнее цвет, тем меньше вероятность, что вас заметят на дороге. Но если на вас будет хотя бы маленькая светоотражающая часть — в темноте её увидят на расстоянии 150 метров.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС