Новая акция экологических активистов проходит в Кельне.

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Однажды утром многие владельцы внедорожников города Кельн нашли на своих автомобилях листовки, похожие на штрафные квитанции. Но текст там был про другое: «Ваш автомобиль слишком большой для городского транспорта по следующим причинам...». Очередную акцию устроили экологи, сообщает немецкое издание Express.

Один из возмущенных владельцев опубликовал листовку на Facebook. В ней перечислены причины, по которым следует отказаться от внедорожника: он выделяет излишне много CO 2 , занимает очень много места на парковке, сильнее повреждает другие транспортные средства при авариях и закрывает обзор велосипедистам и водителям компактных автомобилей.

На первый взгляд письмо выглядело как официальный документ, однако в «шапке» в качестве отправителя вместо «Город Кельн» значилось «Городской климат», таким образом становилось понятно, что это не совсем официальная бумага. В конце бумаги была приписка: «Ваше поведение неуместно и эгоистично».

Представитель города Кельна подтвердил, что несколько граждан сообщили о факте получения письма в городскую администрацию, но с экоактивистами связываться никто не хочет, поэтому власти не собираются инициировать судебные иски.

«Производство и распространение листовок не являются ни уголовным преступлением, ни даже мошенничеством: отправитель не пытался ввести в заблуждение владельцев, что штраф выписан городской администрацией Кельн».

В суд могли бы подать сами обиженные владельцы внедорожников, которые увидели в этих бумажках угрозу. И такой гражданский процесс был бы многообещающим, однако неясно, против кого подавать иски, ведь неизвестно, кто создал эту листовку.

Фото: Express