В Европе хотят запретить внедорожники. Да вы решите вначале, что это!

Внедорожники называют убийцами климата и людей, организуют против них «крестовые походы» и требуют запрета. Эдак активисты доведут автоиндустрию до беды, решили эксперты.

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Европейские активисты различных движений — от «зеленых» до тех, кто выступает за безопасность на дорогах, — как один ополчились против внедорожников, причисляя к ним даже хэтчбеки с увеличенным дорожным просветом и красивым обвесом.

Больше всего людей гибнет в авариях с участием внедорожников. Кроме того, они загрязняют нашу Землю. Поэтому их нужно запретить или обложить налогами, а владельцев таких автомобилей всячески порицать. Такое общественное мнение сложилось о внедорожниках в Европе. Оно активно транслируется и через соцсети, и через СМИ. Столь дурной славой не пользуются ни грузовики, ни спорткары. Но активисты допускают большую ошибку, указывает немецкое издание Auto Motor und Sport, — они не знают ничего о своем враге. Спросите их — что такое внедорожник, и они опишут что угодно, кроме него, уверяет издание.

Активисты даже не знают, насколько мал процент внедорожников в автопарке той же Германии. По данным Kraftfahrtbundesamt, в настоящее время в Германии насчитывается 3 144 333 внедорожника. Это лишь 6,7% всех зарегистрированных автомобилей. Но главное, что среди них настоящих внедорожников практически нет. К этому вредному классу относят, например Fiat Sedici (Suzuki SX4), Citroеn C4 Cactus, BMW X3, Porsche Cayenne и Macan и даже Jaguar E—Pace. Все это — кроссоверы, оснащаемые так же, как седаны и универсалы, которые часто даже полного привода не имеют и лишь на пяток сантиметров выше хэтчбеков. Настоящие же внедорожники — это, например, Ford Explorer или Lada 4x4 Niva. Активисты разных движений просто не различают эти машины, из-за чего выглядят не лучшим образом.

Специально для экологов и прочих борцов с внедорожниками издание опубликовало памятку. Внедорожником считаются лишь те автомобили, которые в обязательном порядке:

имеют систему постоянного полного привода с подключаемыми осями;

оснащены по крайней мере одной блокировкой дифференциала (или подобным устройством);

способны взбираться на уклоны крутизной 30 градусов;

имеют угол переднего свеса 25 градусов и более;

угол заднего свеса — 20 градусов и более;

не опрокидываются, наклонившись вбок на 20 градусов;

обладают дорожным просветом под осями не менее 180 мм;

дорожный просвет до днища составляет от 200 мм.

В следующий раз, когда политик или активист, взошедший на трибуну, будет требовать специального налога на внедорожники, издание предлагает спросить его — что он имеет в виду? Автомобили с запасным колесом на задней двери? У которого есть пластиковый обвес? Подразумевает ли определение «внедорожник» средний расход топлива более 10 литров на 100 километров? Или сопротивление воздуха более 0,35? Также эксперты напомнили, что автомобиль, считающийся внедорожником в Германии, в США — не более чем компактный автомобиль с расширенными возможностями для езды по грунтовым дорогам.

На этом издание не перестает издеваться над активистами, приводя различные курьезные примеры. Так, «внедорожник» Ford EcoSport имеет 1-литровый мотор и потребляет 5,5 литра бензина на 100 километров, «выдыхая» в атмосферу всего лишь 125 граммов CO 2 на километр. При этом седан Alfa Romeo Giulia глотает бензин, как не в себя. «Внедорожник» VW T—Roc имеет дорожный просвет 161 мм, а универсал Audi A4 Allroad Quattro — 180 мм.

То есть внешность или обвес не делают автомобиль внедорожником, как установка спойлера из углеволокна не превращает машину в спорткар. Вопрос о классификации внедорожников, в конце концов, приводит к ответу, что «внедорожники», с которыми стало так модно бороться, — это такие же автомобили, как Mercedes—Benz C—класса или Renault Clio. Следовательно, на них не могут вводиться ограничения, если нет четких определений класса.

Спрос на настоящие внедорожники падает. Вот и прежний хит Mitsubishi Pajero готовятся заменить на 7-местный семейный кроссовер.

Фото: Kristopher Roller / Unsplash