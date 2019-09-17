Легендарный японский внедорожник не получит преемника — его заменит обычный 7-местный семейный кроссовер.

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Дни Mitsubishi Pajero сочтены, а спрос на этот настоящий внедорожник падает с каждым годом. В ряде стран автомобиль уже снят с продаж. В других представлена его финальная версия «Final Edition». Тем не менее, он все еще поставляется на рынки 70 стран, большинство из которых находятся в Африке, Южной Америке. Австралийскому подразделению издания Caradvice стало известно о планах Mitsubishi в отношении уходящей легенды.

Исполнительный директор компании Ашвани Гупта рассказал, что место уходящей модели может занять семиместный внедорожник, который составит конкуренцию таким автомобилям, как Toyota Highlander и Nissan Pathfinder. Такое заявление он сделал во время недавнего визита в Австралию, где Pajero до сих пор пользуется большой популярностью. На вопрос местных СМИ, может ли Mitsubishi оставить Pajero в продаже, оснастив его современными технологиями и обновив линейку моторов, чтобы их выхлопы соответствовали будущим стандартам выбросов, Гупта ответил:

«Пока рано говорить об этом, потому что мы все еще продолжаем производство автомобиля. Дата окончания продаж зависит от рынка. Модель нуждается в доработке и занимает очень узкую нишу по мировым стандартам. Мы не видим смысла инвестировать в доработку модели при возможности более выгодного вложения денег».

Гупта также отметил, что Mitsubishi, как и другие автомобильные компании, будет вкладывать средства в новые модели, которые смогут конкурировать в более популярных сегментах автомобильного рынка. Пока же он предложил дождаться выхода новых кроссоверов Mitsubishi на компактной и полноразмерной платформах С и D. Например, Outlander, который создается совместно с Ниссаном.

Внедорожник сегмента D, на который ссылается Гупта, может быть семиместным кроссовером, который будет больше нынешнего Аутлендера и может стать близнецом Nissan Pathfinder следующего поколения.

Предполагалось, что альянс Mitsubishi и Nissan сможет продлить жизненный цикл внедорожников Pajero и Patrol — оба автомобиля требуют немалых вложений, но спрос на них не так велик, чтобы инвестировать в модели отдельно. Совместная разработка внедорожников могла бы обеспечить экономию и выход их новых поколений.

Тем не менее, заявление исполнительного директора Mitsubishi свидетельствует о том, что Mitsubishi Pajero и Nissan Patrol завершают свой жизненный цикл в следующем десятилетии и новых поколений автомобилей не предвидится.

В России и во всем мире спрос растет на универсальные семейные варианты автомобилей, будь то кроссоверы или минивэны.

Фото: Mitsubishi