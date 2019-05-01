Обладателя этого автомобиля невозможно уговорить купить другую модель, потому что единственная альтернатива — такой же Pajero.

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Истории читателей о своих автомобилях интересны не только и не столько как развернутые отзывы об управляемости и ремонтопригодности, но и как особое видение жизни, в которой машины играют далеко не последнюю роль. Некоторые автомобили способны изменить наши пристрастия и привычки. Так случилось с Михаилом, для которого покупка Mitsubishi Pajero обернулась появлением множества приятных хобби.

Досье

Имя Михаил Тарасов

Возраст 36 лет

Должность юрист

Машина Mitsubishi Pajero 3.0 V6 AT (174 л.с.)

Водительский стаж 18 лет

— До покупки Mitsubishi Pajero я ездил исключительно на седанах. Сначала на ВАЗ-2110, потом на Ford Focus второго поколения. Но с появлением в 2013 году второго ребенка в семье объема багажника автомобиля, да и салона, стало катастрофически не хватать. Встал вопрос о покупке более вместительного универсала, но кузов этот «в чистом виде» я не люблю. Универсалы повышенной проходимости мне тоже не понравились, поэтому выбирать новый автомобиль для семьи я стал среди кроссоверов и внедорожников.

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Сегодня смешно вспоминать, но тогда я буквально загорелся Аутлендером с 3-литровым двигателем: зажигалка и красавец, думал я. Но один друг, приехавший со мной в автосалон, вовремя охладил мой пыл, указав на то, что семейный автомобиль не должен быть зажигалкой, а салон Аутлендера ненамного больше салона Фокуса второго поколения.

На вопрос, что тогда брать, имея в кармане одобрение от банка на 1,5 млн рублей, он кивнул в сторону стоявшего рядом Mitsubishi Pajero. Уже после пары минут знакомства я был поражен: 3-литровый мотор умеренной мощности, трансформируемый салон, где наклон спинок регулируется даже на втором ряду сидений, честный полный привод с раздаточной коробкой. Во время пробной поездки выяснилось, что с места водителя обеспечивается прекрасный обзор, а динамики 174-сильного двигателя вполне достаточно для тех, кто до этого ездил на машине гольф-класса с 1,6-литровым мотором. То есть для меня.

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Жизнь, признаться, стала гораздо интереснее, и мы перестали быть домоседами.

Получив в свое распоряжение просторный, комфортный и прочный автомобиль, мы постепенно стали чаще путешествовать. Ездить в гости к родителям, к друзьям, на природу и разные мероприятия.

Сейчас на одометре уже 170 000 км, многие из которых были пройдены в достаточно экстремальных условиях. Во время поездок на Кавказ Pajero позволяет забираться в такие места в горах, где никого, кроме людей на УАЗах, не видно. При этом машина позволяет ехать без предварительной разведки дороги: некоторые препятствия берутся с ходу, а другие — после простого осмотра с места водителя, не выходя из автомобиля. Остановившись за пять метров, включаешь все имеющиеся блокировки, а их у Pajero две (межосевая и заднего дифференциала), и внатяг преодолеваешь преграду, даже на летней дорожной резине.

Я стараюсь ездить в разных режимах и систематически выбираться на бездорожье, где с новыми друзьями осваиваю приемы езды по нему. А началось все с приглашения покататься по снежной целине глубиной 80 см. Помнится, тогда я по незнанию сломал ГУР: долго крутился на пятачке с вывернутым до упора рулем. В результате выдавило прокладку усилителя, но эту неисправность мне потом устранили по гарантии.

Во время подобных вылазок нередко приходится вытаскивать застрявшие автомобили. Сначала я делал это, включая блокировки, но затем обнаружил, что Pajero прекрасно выдергивает машины в режиме просто полного привода, без понижающей передачи и блокировок. Я дергал не только седаны и хэтчбеки, застревающие, например, на берегу озер во время Крещения, но и такие серьезные машины, как Toyota Prado или Nissan Pathfinder. Дергали один раз и меня, когда во время парковки, желая оставить побольше места сзади для проезда автомобилей, я передними колесами свалился с края бетонной плиты и повис над оврагом. Потом я ездил в сервис для проверки днища. Оказалось, что все отлично — никаких повреждений.

Pajero хорош не только на бездорожье, но и в городе, а также на трассе. Высокая посадка и прекрасный обзор позволяют видеть все вокруг. Кстати, жена, до этого не особо любившая управлять автомобилем, стала чаще садиться за руль и чувствует себя на Pajero гораздо увереннее, чем за рулем Ford Focus.

Просторный внедорожник хорош и в дальних поездках. Огромный багажник позволяет взять с собой все необходимое, а благодаря трансформируемому салону пассажирам можно менять положение — ехать сидя или полулежа и не уставать от долгого нахождения в одной позе.

Незаменимым автомобиль оказался и во время нашего переезда из Люберецкого района в Новую Москву: я перевез на нем все, кроме габаритной мебели, сделав всего несколько ходок. При этом во время укладки груза не приходилось ломать голову, что и куда впихнуть. То же самое могу сказать про поездки к родителям, от которых по осени возвращаешься с полным багажником овощей, фруктов, солений и других гостинцев, поверх которых остается еще место для велосипедов детей.

При покупке Mitsubishi Pajero меня смущал его расход топлива — не верилось, что при своей массе и 3-литровом бензиновом двигателе он способен укладываться в заявленные цифры. Но опасения оказались напрасными. При моей манере езды с частыми ускорениями на 100 км дорог выходит в среднем 12,5 литров 92-го бензина, что всего на 2–3 литра больше, чем у Фокуса. Немного дороже выходит и мойка автомобиля, а также замена резины с летней на зимнюю. Сами шины, конечно, стоят заметно дороже.

В обслуживании же Mitsubishi Pajero оказался на удивление недорог. От сервиса официального дилера я отказался сразу по истечении срока гарантии и теперь обслуживаю его в сервисе у друзей, тратя на ТО около 15–20 тыс. рублей. С учетом регулярной замены прочих расходников в год выходит около 30 тыс. рублей. Тут нужно отметить, что серьезных поломок пока не было. За 170 000 км пробега обошлось только сломанным ГУРом да заменой лобового стекла, по которому после сильного удара камнем на трассе пару лет назад потихоньку поползли трещины.

В последнее время меня нередко просят продать наш Pajero, предлагая за него хорошие деньги, но я вряд ли соглашусь. Хочется, конечно, его обновленную версию со светодиодными дневными ходовыми огнями и большим тачскрином на центральной консоли, на который у меня в 2013 году не хватило денег... Но боюсь, что сегодня я не смогу купить автомобиль, стоимость которого выросла до 3 млн рублей. Да и не столь существенны все внесенные в него доработки, если сравнивать с сутью, которая осталась неизменной. Другой альтернативы все равно для себя не вижу — только Pajero. И я не один, кто ценит в машинах именно эти качества. Не так давно мой хороший знакомый, расспросив меня подробно о Pajero, купил его и очень доволен. Теперь он тоже стал чаще путешествовать, и даже в командировки ездит на нем.

Что мне хотелось бы изменить в автомобиле? Из несбыточного — коробку передач: поменять пятиступенчатый автомат на более современный шестиступенчатый, например, с которым бы и расход топлива был поменьше, и подбор оборотов под дорожную ситуацию поточнее. Не хватает и таких современных функций, как поддержка CarPlay с функцией голосовых команд, но с этим тоже можно смириться. Остальное легко доработать самому. Я уже поменял резину на более зубастую. Она, конечно, шумит на асфальте, но во время все более частых выездов на природу становится незаменимой. Позже планирую оснастить автомобиль закрытым багажником на крыше (благо, рейлинги уже есть), чтобы во время путешествий в салоне было еще больше свободного места для семьи.