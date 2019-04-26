Mitsubishi Pajero осталось 8 месяцев

Материалы по темеПока продается — будем продавать: Pajero не уходит из России
Как мы писали ранее, компания Mitsubishi прекращает продажи внедорожника Pajero в Японии и остановила его поставки в Англию.
В российском представительстве корреспондента «За рулем» заверили, что Pajero в нашей стране продолжает продаваться, и это действительно так, но есть одно «но»: действие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) внедорожника заканчивается в конце этого года. Это значит, что если автопроизводитель не продлит действие ОТТС Pajero, то в 2020 году легендарный автомобиль из продажи все-таки исчезнет.
«На данный момент мы продолжаем продавать наш легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero IV, но, к сожалению, ОТТС на этот автомобиль заканчивается в конце 2019 года. Это означает, что начиная с 2020 года мы более не сможем импортировать этот автомобиль в Россию. Таким образом, у тех, кто хочет приобрести настоящий легендарный автомобиль, остается не так много времени», — рассказал «За рулем» директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус» Илья Никоноров.
- В компании Mitsubishi рассказали о феномене Pajero в России — он продает себя сам.
- Подробнее об уходе Pajero можно прочитать здесь.
Фото: Mitsubishi
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