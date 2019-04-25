Mitsubishi Pajero уходит по-английски. Очень жаль

Японский рынок станет первым, который покинет легендарный Mitsubishi Pajero. Настанет время, когда внедорожник исчезнет и из России.

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Mitsubishi Pajero покидает рынок Японии в августе, а до того времени можно будет приобрести финальную версию автомобиля, знаменующую конец 37-летней истории. Версия так и называется — Final Edition. Будет выпущено всего 700 таких автомобилей, но этого достаточно для модели, покупаемой сегодня в Японии в количестве всего пары сотен в месяц.

Созданная на базе Pajero Exceed версия Final Edition дополнительно оснащается люком и рейлингами, а также задним спойлером, особым чехлом висящего на задней двери запасного колеса и брызговиками с эмблемой Pajero. Передние сиденья внедорожника имеют электропривод регулировок, а кожаный салон — подсветку подоконников «Final Edition».

Под капотом последних Pajero стоит 3,2-литровый турбодизель мощностью 189 л.с. и 441 Нм, работающий в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также автомобили оснащаются системой полного привода с блокировкой заднего дифференциала.

На других рынках Pajero продолжит продаваться, но в ряде стран количество версий постепенно урезается. Например, у нас внедорожник представлен лишь с одним мотором и в двух комплектациях. В Англию же поставки машин прекращены, но у дилеров еще есть запасы, которые, впрочем, скоро закончатся. Pajero продолжают выпускать, но поставляться он будет лишь на некоторые рынки, среди которых Австралия и Ближний Восток.

Mitsubishi отказалась не только от настоящего внедорожника, но и от создания спорткаров. О причинах такого решения можно узнать здесь.

Компании гораздо интереснее создавать автомобили класса Outlander и компактных кроссоверов, популярность которых растет.

Фото: Mitsubishi