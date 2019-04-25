Toyota оставила рынок без крутого седана

Японская компания объявила о прекращении производства модели Mark X, занимавшей высокое положение в линейке.

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В конце этого года Toyota прекратит производство культового представительского седана Mark X. Наследника у данной модели не будет.

Последние модели будут относиться к так называемой серии Final Edition. История модели насчитывает более 50 лет, а последнее поколение было представлено в 2004 году, пережив в 2009-м рестайлинг. Официально Toyota Mark не продавалась за пределами Японии. Впрочем, модели различных поколений можно найти в восточной части нашей страны, где они распространены на вторичном рынке.

Прекращение производства Toyota Mark X связано с банальным низким спросом на модель: покупатели предпочитали либо более дешевые автомобили, либо сразу покупали седан Crown.

Версия Final Edition отличается внешним декором (темная хромированная решетка радиатора и 18-дюймовые колеса), в салоне использована комбинированная отделка из замши и кожи.

Седан Toyota Mark X будет доступен только с базовым 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 203 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом. Тираж серии не оговорен, но заказы на машину дилеры принимают уже сейчас.

Зато Toyota готовит новый компактный кроссовер. Он, в отличие от Mark X, должен стать глобальной моделью.

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Фото: Toyota